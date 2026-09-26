Hải Phòng: Đâm ô tô đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, xe mô tô BKS 26A-886.xx chở 3 người, chưa xác định người điều khiển, gồm L.V.V (SN 2006), L.V.D (SN 2007) và L.Đ.A (SN 2007), cùng trú tại bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi lưu thông trên đường ngang số 7 Khu công nghiệp An Dương, xe mô tô đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H-130.xx đỗ sát lề đường. Lái xe ô tô là anh P.V.Đ (SN 1981, trú tại TP Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe đang ngủ trong cabin.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Thanh