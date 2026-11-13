Hải Phòng: Đã tìm ra nguyên nhân 'mưa thạch cao' trút xuống nhà dân

Hiện tượng trên xảy ra tại khu dân cư của tổ dân phố Đoan Lễ, nằm kề nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, theo phản ánh của người dân, bụi dạng vón cục màu trắng, kết thành từng cụm, phủ kín khu vực dân cư và quanh nhà máy điện.

Lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, cũng như sức khỏe cộng đồng, người dân đã đề nghị cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu, giám định thành phần các vật thể màu trắng để xác định chính xác bản chất, nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng đối với môi trường, đời sống dân sinh.

Bụi thạch cao trút xuống khiến sinh hoạt của người dân tổ dân phố Đoan Lễ bị xáo trộn.

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh, UBND phường Nam Triệu đã cử cán bộ phối hợp cùng tổ dân phố Đoan Lễ và đại diện Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Ngày 13/11, theo thông tin từ lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, hiện tượng trên là do thạch cao phát tán liên quan đến quá trình thao tác đóng, mở cánh hướng đường khói đi tắt của tổ máy số 3.

Cũng theo đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, sự việc xảy ra bắt đầu từ ngày 8/11, khi hệ thống tổ máy số 3 phát sinh bất thường trong khu vực đường khói đầu ra tháp hấp thụ.

Qua rà soát, công ty bước đầu nhận định: Trong quá trình thực hiện thao tác đóng, mở cánh hướng đường khói đi tắt của tổ máy số 3, lượng thạch cao bám, tích tụ tại khu vực cánh hướng và đường khói đã bị bong tách, cuốn theo dòng khí và thoát ra ngoài qua ống khói.

Vết tích còn lại trong một nhà dân dù đã được thu dọn.

Cùng với đó, tại thời điểm xảy ra hiện tượng có gió Bắc, hướng gió đã làm một phần bụi, thạch cao sau khi thoát ra khỏi ống khói phát tán về phía khu dân cư lân cận Nhà máy, dẫn đến bụi, thạch cao phát tán về phía đó.

Sau khi thực hiện các biện pháp xử lý, hiện tượng bụi trắng, thạch cao phát tán bất thường nêu trên đã chấm dứt. Công ty tiếp tục theo dõi, kiểm soát các thông số khí thải; tăng cường đối chiếu dữ liệu quan trắc với tình trạng vận hành thực tế của thiết bị và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.

Đối với khu vực dân cư bị ảnh hưởng, Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đang phối hợp với UBND phường Nam Triệu và các đơn vị liên quan kiểm tra, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, đồng thời triển khai các biện pháp vệ sinh, khắc phục phù hợp với tình hình thực tế.