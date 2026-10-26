Hải Phòng đã giải ngân được 85,21% vốn đầu tư công

Đặc biệt, TP Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (tại Thông báo số 497/TBVPCP ngày 24/9/2026). Trong đó có sự nỗ lực và cố gắng của 21 địa phương có tuyến đường sắt đi qua.

Được biết, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng ở TP Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải phóng mặt bằng 70,8% tổng diện tích phải thực hiện. Một số địa phương đạt kết quả giải ngân cao như Hồng Châu, Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Thái Tân, Nghi Dương, Dương Kinh, An Phong, Chấn Hưng, Kiến Hưng.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ tại TP Hải Phòng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chậm, thấp hơn bình quân chung của toàn quốc như Nguyên Giáp, Thanh Miện, Tân Kỳ, Ninh Giang và một số địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm tại một số dự án như Hồng Bàng, Thành Đông, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Ninh Giang...

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các chủ đầu tư, địa phương, nhất là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện, rà soát các nhiệm vụ đang triển khai. Đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng trong những tháng tiếp theo. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết…

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi nguồn vốn ngân sách được giải ngân đúng tiến độ, các công trình, dự án sớm được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng số vốn đầu tư công TP Hải Phòng được giao trong năm 2026 theo kế hoạch là 46.737.906 triệu đồng. Trong đó: Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định: 587.612 triệu đồng.

Vốn kế hoạch năm: 46.150.294 triệu đồng. Trong đó: Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 38.756.443 triệu đồng; số vốn thành phố giao là 46.150.294 triệu đồng.