Hải Phòng: Cứu nạn thành công 4 thuyền viên trên vùng biển Đồ Sơn

Ngày 28/10, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết Đồn Biên phòng Đồ Sơn vừa tổ chức cứu nạn thành công 4 thuyền viên bị nạn tại vùng biển Đồ Sơn.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/10, Đồn Biên phòng Đồ Sơn (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) nhận được tin báo hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp từ ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa), là thuyền trưởng tàu cá HP-90314 TS.

Theo tin báo hỗ trợ cứu nạn, tàu cá HP-90314 TS chở theo 5 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vùng biển Đồ Sơn (cách Tây Nam đảo Dáu khoảng 4 hải lý) thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến lưới quấn vào chân vịt không di chuyển được. Do thời tiết xấu đã làm 4 thuyền viên trên tàu bị rơi xuống biển, trôi dạt và đối mặt với nguy cơ đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; đồng thời đơn vị đã điều động 1 xuồng cứu nạn cùng 4 cán bộ cơ động ra hiện trường tổ chức cứu nạn.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công toàn bộ 4 thuyền viên và đưa về bờ an toàn.

Ngay khi cập bến, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Đồ Sơn tổ chức khám và sơ cấp cứu cho các nạn nhân.

Sức khỏe của 3 thuyền viên đã ổn định. Riêng thuyền viên Lê Văn Nam (sinh năm 2000, trú tại phường Liên Hòa, thành phố Quảng Ninh) đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế Đồ Sơn do bị sặc nước.

Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe của thuyền viên Lê Văn Nam; đồng thời hỗ trợ phương án lai dắt tàu cá HP-90314 TS vào bờ đảm bảo an toàn./.