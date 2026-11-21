Diễn đàn điện ảnh "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" được tổ chức từ ngày 21 đến 23/11/2026, với chuỗi hoạt động dành cho công chúng, giới chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm phim trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức nhấn mạnh: Thành phố xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển; trong đó, điện ảnh là một trong những con đường hiệu quả để quảng bá hình ảnh, văn hóa Hải Phòng tới công chúng trong nước và quốc tế. Với không gian phát triển mới, Hải Phòng sở hữu nguồn bối cảnh phong phú, từ quần đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc đến những công trình kiến trúc cổ, cảng biển, khu công nghiệp và các miền quê đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Đào Trọng Đức cho rằng, một điểm đến, muôn vàn bối cảnh, hạ tầng đồng bộ cho mọi thước phim đỉnh cao. Tuy nhiên, cảnh đẹp và chiều sâu văn hóa cũng chỉ là điều kiện ban đầu. Điều mà các nhà làm phim cần là những thủ tục hành chính nhanh chóng, những thông tin đầy đủ và một đầu mối đáng tin cậy.

"Vì vậy, Hải Phòng sẽ có cam kết hết sức cụ thể. Đó là giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối hỗ trợ các đoàn làm phim; cắt giảm một nửa thời gian giải quyết các cái thủ tục hành chính; xây dựng ngân hàng bối cảnh số; hỗ trợ thực địa; xây dựng, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tài chính; đặc biệt là giảm 20%-30% chi phí lưu trú, chi phí vận tải cho các đoàn làm phim, miễn phí vé tham quan tại các địa điểm di tích của Hải Phòng…”, ông Đào Trọng Đức nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại họp báo (Ảnh: Anh Vũ)

Chia sẻ tại họp báo, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam TS. Ngô Phương Lan cho biết: Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương với cộng đồng làm phim, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh, đồng thời phát huy tiềm năng văn hóa, cảnh quan, hạ tầng và dịch vụ của các địa phương.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Diễn đàn hướng tới xây dựng một không gian kết nối đa chiều, từ giới thiệu tác phẩm, giao lưu nghệ sĩ với công chúng đến quảng bá bối cảnh quay phim, trao đổi về cơ chế hỗ trợ sản xuất và kết nối trực tiếp giữa địa phương với các hãng phim, nhà sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ điện ảnh.

Mở đầu Diễn đàn là Tuần phim “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”, diễn ra từ ngày 21-23/11 tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và rạp Thống Nhất (phường Hải Dương). Chương trình giới thiệu 11 bộ phim Việt Nam với 22 suất chiếu, gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bẫy tiền”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam TS. Ngô Phương Lan chia sẻ tại họp báo (Ảnh: Anh Vũ)

Bên cạnh đó, Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” (Vietnam on Screen) giới thiệu tiềm năng bối cảnh, môi trường sản xuất phim tại Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố; hành trình phát triển Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI từ năm 2023 đến năm 2026; hoạt động của các hãng phim, studio và những dự án điện ảnh tiêu biểu.

Đáng chú ý, Viện Phim Việt Nam giới thiệu chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” với khoảng 200 hình ảnh cảnh phim và áp phích từ các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu về biển, đảo. Những tư liệu này tái hiện các dấu mốc lịch sử, hình ảnh quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời cho thấy nguồn cảm hứng phong phú của đề tài biển đảo trong sáng tác điện ảnh.

Hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng kết nối vùng, hướng tới quốc tế" là hoạt động chuyên môn trọng tâm của Diễn đàn, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các địa phương, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, cơ sở đào tạo và khách mời trong nước, quốc tế.

Chương trình tập trung vào bốn nhóm vấn đề: Đời sống điện ảnh, bản sắc và giá trị lan tỏa; Cơ chế điều phối và môi trường hỗ trợ sản xuất; Nhu cầu, đề xuất của khối sản xuất và liên kết địa phương trên cơ sở thế mạnh bổ trợ.

Quang cảnh họp báo (Ảnh: Anh Vũ)

Cũng theo TS. Ngô Phương Lan, trong khuôn khổ Hội thảo, VFDA sẽ công bố và trao Cúp PAI 2026 cho 10 tỉnh, thành phố có kết quả nổi bật theo ba hạng Vàng, Bạc, Đồng. Đây là sáng kiến do VFDA khởi xướng từ năm 2023, nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của các địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu giúp các nhà làm phim tìm kiếm, lựa chọn bối cảnh.

TS. Ngô Phương Lan cho biết: Từ 10 địa phương tham gia kỳ PAI đầu tiên tại Phú Yên năm 2023, đến năm 2024 đã có 37 địa phương tham gia. Năm 2026, PAI tiếp tục được phát triển trên nền tảng paivietnam.vn, cập nhật dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 bối cảnh quay phim. Nền tảng hỗ trợ tra cứu thông tin về bối cảnh, điều kiện khai thác, thủ tục, chính sách hỗ trợ và đầu mối liên hệ bằng 6 ngôn ngữ. Kết quả PAI năm 2026 được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, thủ tục pháp lý và hạ tầng sản xuất.

Trong ngày 22/11, Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh được tổ chức với 16 bàn kết nối dành cho các tỉnh, thành phố. Đây là dịp để đại diện địa phương gặp gỡ trực tiếp các hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ, trao đổi về nhu cầu bối cảnh, lưu trú, vận chuyển, hậu cần, thiết bị, nhân lực và khả năng hợp tác sản xuất.

Vào tối 22/11, Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu” sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoa Phượng. Thông qua trích đoạn điện ảnh, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và giao lưu nghệ sĩ, chương trình tái hiện mối gắn bó giữa Hải Phòng với điện ảnh qua nhiều thế hệ, từ những tác phẩm như “Khói trắng”, “Sóng ở đáy sông”, “Những ngọn nến trong đêm” đến những câu chuyện về tiềm năng, cơ hội làm phim trong tương lai.

Gala được truyền hình trực tiếp trên VTV2, phát trên nền tảng VTVgo và được Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tiếp sóng./.