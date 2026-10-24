Hải Phòng: Công ty cổ phần công nghệ ECOGREEN thuê hơn 121.000m2 đất để xây dựng Nhà máy xử lý chất thải

Quyết định số 4393/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 20/10/2026 về việc cho Công ty cổ phần công nghệ ECOGREEN thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng.

Theo Quyết định này, UBND TP Hải Phòng cho Công ty cổ phần công nghệ ECOGREEN thuê đất (đợt 1) diện tích hơn 121.700m2 đất thuộc phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải Kinh Môn theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án sẽ được hoàn thành trong tháng 10/2026.

Trong tổng số diện tích đất được giao, đất xây dựng công trình chiếm 29.493m2; đất cây xanh là 24.454,3m2; đất mặt nước là 6.231,8m2; đất giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật là 61.534m2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Thuế thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho cấp thẩm quyền xác định giá đất, làm cơ sở tính tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; chuyển thông tin địa chính tới cơ quan Thuế trong thời gian 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

UBND phường Nhị Chiểu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty cổ phần công nghệ ECOGREEN; nếu phát hiện vi phạm, kịp thời xử lý theo quy định. Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích còn lại của Dự án (13.221,6 m2) trong tháng 10/2026.

Cũng theo Quyết định này, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty cổ phần công nghệ ECOGREEN có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới đất được thuê; xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định; triển khai dự án theo đúng tiến độ dự án đầu tư và quy hoạch được phê duyệt.