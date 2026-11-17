Hải Phòng công khai gần 466 ha đất công nghiệp cho doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: Minh họa

Có 32 khu công nghiệp bố trí 465,89 ha quỹ đất công nghiệp cho 3 nhóm doanh nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng ngày 17/11 cho biết, thành phố vừa công khai 465,89 ha đất công nghiệp dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại các khu công nghiệp.

Cụ thể, theo kết quả rà soát, tính đến ngày 27/10, trên địa bàn thành phố có 32 khu công nghiệp bố trí 465,89 ha quỹ đất công nghiệp cho 3 nhóm doanh nghiệp trên.

Trong đó, 16 khu công nghiệp được thành lập, triển khai sau khi Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội có hiệu lực, có tổng diện tích đất công nghiệp dành cho các nhóm doanh nghiệp trên là 262,28 ha.

Nhóm khu công nghiệp này bao gồm: Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu B) - giai đoạn 1 dành 46,95 ha (có diện tích dành cho các nhóm doanh nghiệp trên lớn nhất ); Khu công nghiệp Bình Giang 2 dành 24,38 ha; Thanh Hà dành 23,69 ha; Cộng Hòa 2 dành 20,89 ha; An Hòa và Thanh Miện 2 cùng dành 20,69 ha; Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) và Bình Giang 3 cùng dành 20 ha.

Đối với 16 khu công nghiệp được thành lập trước ngày 17/5/2025, tổng diện tích đất công nghiệp dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là 203,61 ha.

Nhóm này bao gồm: Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có diện tích dành 41,4ha (diện tích dành cho các doanh nghiệp trên lớn nhất); Khu công nghiệp Đại An mở rộng dành 32,04 ha; Nam Đình Vũ (khu 1) dành 23,48 ha; Tràng Duệ 3 dành 20 ha; Nomura giai đoạn 2 dành 11,16 ha.

Việc rà soát, công khai quỹ đất nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó còn có một số khu công nghiệp khác cũng có diện tích đáng kể như: Khu công nghiệp An Phát 1 dành 10 ha, Đình Vũ (DEEP C) giai đoạn 1 dành 9,66 ha, Lai Cách dành 8,71 ha.

Đáng chú ý, tại 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, quỹ đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được đưa vào khai thác, với tổng diện tích khoảng 81,23 ha. Trong đó, Khu công nghiệp Đại An mở rộng đã cho thuê 32,04 ha; An Phát 1 là 10 ha; Đình Vũ (DEEP C) giai đoạn 1 là 9,66 ha; Lai Cách 8,71 ha; Đình Vũ (DEEP C) giai đoạn 2 là 7,58 ha; Nam Đình Vũ (khu 2) 7,01 ha và Khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải (DEEP C 2B) 6,23 ha.

Theo thành phố hải Phòng, việc rà soát, công khai quỹ đất nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời đây cũng là bước chuyển từ chủ trương, cam kết sang hành động cụ thể của thành phố trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Hải Phòng.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, thành phố Hải Phòng thu hút hơn 3,802 tỷ USD vốn FDI, tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 96,4% kế hoạch năm. Riêng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 3,453 tỷ USD, bằng 94,8% kế hoạch. Cùng với việc tiếp tục phát triển hạ tầng khu công nghiệp, việc công khai quỹ đất dành cho các nhóm doanh nghiệp ưu tiên được kỳ vọng mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp tại địa phương.