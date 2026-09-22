Hải Phòng: Công khai đường dây nóng, quyết liệt xử lý lạm thu và dạy thêm trái phép

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải phòng chỉ đạo công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm.

Động thái này thể hiện sự vào cuộc kịp thời và kiên quyết của lãnh đạo thành phố nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định về tài chính và hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh và gia đình.

Theo nội dung chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ trực tiếp cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, đặc khu cùng Hiệu trưởng tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn. Các đơn vị này có nghĩa vụ khẩn trương niêm yết minh bạch, công khai số điện thoại đường dây nóng tại vị trí dễ quan sát ở nhà trường cũng như trên các cổng thông tin điện tử.

Kênh thông tin trực tiếp này đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận nhanh chóng mọi ý kiến đóng góp, phản ánh từ nhân dân về hai vấn đề nhạy cảm: Các khoản thu chi không đúng danh mục, có dấu hiệu lạm thu hoặc biến tướng dưới hình thức "quỹ phụ huynh", "tự nguyện". Việc tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy chuẩn, ép buộc học sinh tham gia dưới mọi hình thức.

Đi đôi với việc mở rộng kênh tiếp nhận phản hồi, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền cơ sở tăng cường sát sao, tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các nhà trường.

Mọi thông tin phản ánh qua đường dây nóng sẽ được xác minh kịp thời, khách quan. Khi phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm quy định về thu chi hoặc tổ chức dạy thêm trái phép, lực lượng chức năng sẽ áp dụng hình thức xử lý nghiêm minh, công khai kết quả trước dư luận.

Chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Hải Phòng không chỉ mang tính chấn chỉnh trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: xây dựng một môi trường giáo dục minh bạch, lành mạnh, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình học sinh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục địa phương.

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