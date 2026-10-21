Hải Phòng công khai 10 bài toán công nghệ, mở cơ hội cho doanh nghiệp

Ngày 16/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng công khai dự thảo Danh mục 10 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhằm huy động doanh nghiệp, nhà khoa học và các cơ sở nghiên cứu tham gia đề xuất giải pháp cho những vấn đề thực tiễn của thành phố.

Danh mục được xây dựng trên cơ sở triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 12/2/2026 của UBND thành phố Hải Phòng. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận từ nhu cầu thực tế, xác định sản phẩm đầu ra và giá trị kinh tế có thể tạo ra.

Ưu tiên logistics, bán dẫn và phát triển nhân lực

Trong 10 bài toán được đề xuất, nổi bật là xây dựng nền tảng và thị trường dữ liệu cảng, logistics, hướng tới hình thành sàn giao dịch dữ liệu phục vụ hoạt động vận tải, chuỗi cung ứng và dịch vụ cảng biển.

Thành phố cũng đặt vấn đề phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và đóng tàu. Đây là những ngành được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, dự thảo đề cập việc hình thành trung tâm huấn luyện, thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV), gắn với phát triển kinh tế tầm thấp.

Hải Phòng tham vấn doanh nghiệp và giới khoa học về 10 bài toán lớn trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: Sở KH&CN Hải Phòng.

Ở lĩnh vực nhân lực, Hải Phòng đưa ra bài toán phát hiện, đào tạo và thu hút nhân tài khoa học, công nghệ. Định hướng này mở ra khả năng kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực thực tế, tiến tới các mô hình đào tạo theo đặt hàng.

Các nội dung khác bao gồm bản đồ môi trường gắn với kiểm kê carbon, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, cảnh báo tăng trưởng kinh tế, chống ngập đô thị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp tuần hoàn.

Hướng tới cơ chế đặt hàng giải pháp công nghệ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, mỗi bài toán được xây dựng thành một phiếu riêng với 5 nội dung: vấn đề cần giải quyết, quy mô, câu hỏi khoa học công nghệ, sản phẩm hoặc ngành nghề mới và giá trị kinh tế ước tính.

Sáng 17/10, Sở tổ chức hội nghị tham vấn với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Cao Thắng nhấn mạnh cách tiếp cận Nhà nước xác định vấn đề và kết quả mong muốn, trong khi các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp cùng đề xuất giải pháp thực hiện.

Việc này được kỳ vọng từng bước hình thành cơ chế đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghệ, lấy hiệu quả ứng dụng thực tế làm thước đo.

Thời hạn tiếp nhận góp ý công khai đã kết thúc lúc 17 giờ ngày 17/10/2026. Sở sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến và tham mưu UBND thành phố hoàn thiện danh mục.

Tuy nhiên, 10 bài toán hiện vẫn ở giai đoạn dự thảo, chưa đồng nghĩa với việc UBND thành phố đã phê duyệt danh mục hoặc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện.

Vấn đề tiếp theo cần làm rõ là cơ chế lựa chọn đơn vị giải quyết bài toán, nguồn kinh phí, quyền khai thác kết quả nghiên cứu và khả năng thương mại hóa sản phẩm công nghệ.