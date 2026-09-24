Hải Phòng: Công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, phát biểu tại lễ trao Quyết định, chiều 18/9/2026. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp được điều động, phân công, chỉ định, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đặng Văn Thương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đồng chí Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo các Quyết định, Thành ủy Hải Phòng quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hải Phòng (có 5 tổ chức đảng trực thuộc và 74 đảng viên) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố được chỉ định là Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Trí Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố là Phó Bí thư Đảng ủy.

Thảnh ủy Hải Phòng quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Hải Phòng trực thuộc Thành ủy Hải Phòng với 26 tổ chức Đảng trực thuộc và 456 đảng viên; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí, chỉ định tham gia Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng được chỉ định là Bí thư Đảng ủy.

Việc thành lập Đảng bộ HĐND và Đảng bộ MTTQ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Thảnh ủy Hải Phòng quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công, bổ nhiệm các đồng chí: Trần Thị Hoàng Mai; Nguyễn Hải Bình; Nghiêm Xuân Tuấn; Lương Hải Âu; Nguyễn Văn Hiểu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, việc thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng là bước đi cụ thể trong việc tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bí thư Thành ủy mong muốn và tin tưởng hai Đảng bộ mới thành lập và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy sẽ phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, tận tâm cống hiến vì sự phát triển chung của thành phố; quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm kinh tế - xã hội năm 2026 theo kịch bản đã đề ra, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Trung ương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với đồng chí tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và 2 đồng chí Thành ủy viên, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số 11 năm liên tiếp; GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 11,33% - cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%.

Về tổ chức đảng, đảng viên, Đảng bộ thành phố Hải Phòng hiện có 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy với tổng số 251.410 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hải Phòng là một trong 2 địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa; tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hạ tầng kinh tế, xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đạt 13%, ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistics, chuyển đổi xanh đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội.