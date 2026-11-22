Ngày 22/11, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”, trong khuôn khổ Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”.

Các đại biểu thảo luận về nhu cầu, đề xuất của khối sản xuất và liên kết địa phương. Ảnh: ĐT.

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA; đại diện các địa phương cùng đông đảo chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung bàn giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng để phát triển công nghiệp điện ảnh, xây dựng môi trường sản xuất phim chuyên nghiệp, tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Các đại biểu thảo luận về cơ chế điều phối và môi trường hỗ trợ sản xuất. Ảnh: ĐT.

Theo lãnh đạo thành phố, Hải Phòng có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến của các đoàn làm phim nhờ cảnh quan đa dạng, di sản văn hóa phong phú và hệ thống giao thông đồng bộ. Nổi bật là Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng không gian đô thị cảng, các công trình kiến trúc và làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Thành phố không chỉ hướng tới trở thành địa điểm ghi hình hấp dẫn mà còn mong muốn đưa văn hóa, bản sắc và con người Hải Phòng vào các tác phẩm điện ảnh, qua đó quảng bá hình ảnh địa phương.

Hải Phòng và Hà Nội là hai địa phương đạt hạng Vàng chỉ số PAI năm 2026. Ảnh: ĐT.

Bốn nhóm nội dung được thảo luận gồm: đời sống điện ảnh và giá trị lan tỏa; cơ chế điều phối, môi trường hỗ trợ sản xuất; nhu cầu của các nhà làm phim gắn với liên kết địa phương; kinh nghiệm thực tiễn và định hướng phát triển hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng cần chuẩn hóa dữ liệu về bối cảnh quay, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, lưu trú, vận chuyển và đào tạo nhân lực. Đây là những yếu tố quan trọng để thu hút các dự án điện ảnh lớn, đặc biệt là các đoàn phim quốc tế.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức ghi nhận các ý kiến đóng góp, đồng thời công bố "Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh" với 5 nhóm giải pháp: hỗ trợ tài chính, thông tin, thực địa, cải cách thủ tục pháp lý, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực.

Hạng Đồng là thành phố Cần Thơ, thành phố Huế, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên. Ảnh: ĐT.

Cụ thể, thành phố nghiên cứu miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý; kết nối doanh nghiệp để giảm 20-30% chi phí lưu trú, vận tải cho đoàn phim. Hải Phòng cũng định hướng xây dựng ngân hàng bối cảnh số trên nền tảng thu hút đoàn làm phim, bố trí cán bộ hỗ trợ đoàn phim tại thực địa và cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối xúc tiến phát triển điện ảnh, điều phối, cung cấp thông tin và hỗ trợ các đoàn làm phim. Sở có trách nhiệm tổng hợp các đề xuất tại hội thảo, tham mưu kế hoạch triển khai với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh. Ảnh: ĐT.

Một điểm nhấn của sự kiện là công bố kết quả Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2026. Hải Phòng và Hà Nội đạt hạng Vàng; TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Ninh Bình đạt hạng Bạc. Hạng Đồng thuộc về Cần Thơ, Huế, Phú Thọ và Hưng Yên.

Dịp này, nền tảng dữ liệu và hỗ trợ đoàn làm phim tại paivietnam.vn cũng được giới thiệu. Hệ thống tích hợp dữ liệu của 34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 bối cảnh quay, hỗ trợ tra cứu bằng 6 ngôn ngữ, giúp các nhà sản xuất trong và ngoài nước tìm kiếm địa điểm phù hợp.

Với những cam kết cụ thể, Hải Phòng kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, thu hút các dự án sản xuất trong nước và quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.