Hải Phòng công bố 166 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành danh mục 166 dự án ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Danh mục trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, xử lý môi trường, nước sạch, cùng nhóm dự án trong khu thương mại tự do.

So với giai đoạn 2021 - 2025, khi thành phố chỉ đặt mục tiêu phát triển một số khu đô thị mới, 15 khu công nghiệp và 6 trung tâm logistics, quy mô danh mục lần này tăng vượt trội. Theo UBND thành phố, một phần nguyên nhân đến từ việc Hải Phòng sáp nhập thêm Hải Dương từ ngày 1/7/2025. Thành phố mới có diện tích 3.194,72km2, dân số trên 4,6 triệu người; cùng với đà phát triển của công nghiệp và logistics, nhu cầu về nhà ở, hạ tầng sản xuất và dịch vụ gia tăng mạnh.

Nhà ở: 51 dự án, quy mô khoảng 2.200ha

Trong cơ cấu danh mục, nhà ở là nhóm được chú trọng với 51 dự án, tổng quy mô khoảng 2.200ha. Đáng chú ý là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí Hồ Bến Tắm tại phường Nguyễn Trãi có diện tích 502ha; khu đô thị hỗn hợp phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp tại phường Thạch Khôi rộng 162ha; khu đô thị, dịch vụ du lịch Cát Đồn tại đặc khu Cát Hải có diện tích 157,51ha.

Xét theo địa giới hành chính, xã Phú Thái dẫn đầu về số lượng khu nhà ở cần thu hút đầu tư với sáu dự án, quy mô khoảng 257ha.

Song song với danh mục dự án, UBND thành phố cũng phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 37,1m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 38,95m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 33m2 sàn/người.

Về chỉ tiêu theo loại hình, nhà ở thương mại phấn đấu hoàn thành 35.455m2 sàn, nhà ở xã hội hoàn thành 4.096m2 sàn. Việc hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương sẽ được thực hiện theo từng chương trình, đề án cụ thể khi được Chính phủ phê duyệt.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu này dự kiến khoảng 572.590 tỷ đồng.

TP. Hải Phòng vừa công bố danh mục 166 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Hoàng Anh.

Khu công nghiệp và logistics: trụ cột của không gian phát triển mới

Bên cạnh nhà ở, Hải Phòng đang kêu gọi đầu tư các dự án khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp. Nhóm hạ tầng khu công nghiệp có quy mô lớn nhất với 37 dự án, tổng diện tích hơn 8.000ha. Trong số này, khu công nghiệp Lạch Huyện 1 có quy mô từ 620 - 660ha; Bắc Thanh Miện 3 từ 430 - 450ha; Đường An 325ha; Bình Giang 2 rộng 298ha; Nam Sách 1 từ 280 - 310ha.

Ở nhóm dịch vụ thương mại, thành phố lên kế hoạch ưu đãi thu hút đầu tư cho 18 dự án, chủ yếu là trung tâm logistics. Lớn nhất là cụm trung tâm logistics cảng Nam Đồ Sơn, dự kiến có quy mô 2.500 - 3.000ha.

Đối với một số dự án, diện tích đất chưa được xác định cụ thể mà sẽ căn cứ theo quy hoạch được duyệt hoặc theo quá trình lập, đề xuất dự án. Các dự án trong Khu Thương mại tự do cũng nằm trong trường hợp này, khi vị trí và quy mô được xác định theo quy hoạch.

Việc mở rộng mạnh danh mục so với giai đoạn trước cho thấy định hướng thu hút đầu tư chủ động và quy mô hơn của Hải Phòng. Nếu tìm được nhà đầu tư cho các dự án ưu tiên, nguồn cung nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp và logistics của thành phố sẽ tiếp tục tăng mạnh, tạo nền tảng hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

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