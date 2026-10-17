Hải Phòng:Công an vào cuộc xử lý các tài khoản đăng tin sai sự thật về sự cố tại Trường Tiểu học An Dương

Ngày 17.10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng - Công an TP Hải Phòng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 15.10 xảy ra vụ việc tại Trường Tiểu học An Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, trên không gian mạng lan truyền một số bài đăng và bình luận có nội dung phức tạp, chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.

Qua rà soát, xác minh, Phòng An ninh mạng (Công an TP Hải Phòng) đã phát hiện các trường hợp sử dụng tài khoản Facebook tham gia đăng tải nội dung sai sự thật, như tài khoản “Đức Lê”, tài khoản “Chinh Cao”.

Phòng An ninh mạng - Công an Hải Phòng làm việc với ông L.Đ.A

Phòng An ninh mạng đã làm việc với chủ tài khoản Facebook “Đức Lê” do L. Đ. A, (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) sử dụng, và tài khoản Facebook “Chinh Cao” do C.Th.C (SN 1968, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng) sử dụng.

Tại Cơ quan Công an, ông L.Đ.A và bà C.Th.C thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và nhận thức được sai phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Vụ việc liên quan đến học sinh Trường Tiểu học An Dương tử vong đang tiếp tục được các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng - Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận vi phạm; đồng thời khuyến cáo nhân dân thận trọng trong sử dụng mạng xã hội, chỉ sử dụng thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan có thẩm quyền.

Người dân không đăng tải thông tin, bình luận nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến vụ việc. Đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật nói chung và các quy định của Luật An ninh mạng nói riêng.

Liên quan đến sự việc học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h, trong khi chờ phụ huynh đến đón, một em học sinh chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá không may bị ngã, vùng đầu bị thương và chảy máu.

Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu.

Sau khi bác sĩ tại Trung tâm Y tế thông báo tình hình sức khoẻ của cháu không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên em đã không qua khỏi.

Phòng an ninh mạng (Công an Hải Phòng) làm việc với bà C.Th.C

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, khẩn trương xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Đồng thời, nhà trường rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên, kịp thời cảnh báo, khắc phục; chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Cùng với đó, Công an phường An Dương phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân. Các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố Đồng Giới Đông đã đến thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp với gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ chu đáo cho cháu, đảm bảo đúng nghi thức của địa phương.

UBND phường An Dương giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.