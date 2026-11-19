Ngày 19/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã làm việc với người điều khiển ô tô và đại diện doanh nghiệp sở hữu phương tiện để xác minh, xử lý hành vi vi phạm được phản ánh qua clip trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h ngày 15/11, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H (SN 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi chưa có giấy phép lái xe.

Chiếc ô tô trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại H.P.V. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện (là phụ huynh của người điều khiển) đã giao xe cho con mình dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép nhưng vẫn lái xe ô tô. Ảnh cắt từ clip.

Tại buổi làm việc ngày 19/11, người điều khiển ô tô thừa nhận hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan.

Cụ thể, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe đối diện mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, chủ phương tiện là tổ chức có thể bị phạt từ 56 đến 60 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với các hành vi vi phạm là 77 triệu đồng. Cơ quan chức năng đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx để phục vụ việc xử lý.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý các vi phạm được phản ánh qua clip trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.