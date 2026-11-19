Năm 2026, hàng hóa qua cảng Hải Phòng ước đạt 238,2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 55,6 tỷ USD. Ảnh hoạt động tại cảng container quốc tế tân cảng Hải Phòng. Nguồn: TC-HICT.

Năm 2026, Hải Phòng dự kiến có 38/44 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, còn 6 chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP, giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo bình quân đầu người và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP.

NHIỀU CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH, XUẤT KHẨU, ĐẦU TƯ VƯỢT KẾ HOẠCH

UBND TP. Hải Phòng vừa có dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 203.569,569 tỷ đồng, bằng 104,4% dự toán được giao và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 103.166 tỷ đồng, đạt kế hoạch. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 91.575 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch 84.200 tỷ đồng.

Hoạt động cảng biển tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 238,2 triệu tấn, vượt so với kế hoạch 238 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 55,6 tỷ USD, trong khi mục tiêu là 52 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ước đạt 10,89%, so với kế hoạch 4,63%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 363.500 tỷ đồng, so với kế hoạch 363.000 tỷ đồng, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với GRDP đạt 42,39%, trong khi mục tiêu là 42,3%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4,2-4,3 tỷ USD, nằm trong khung kế hoạch 3,8-4,3 tỷ USD.

Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 435.852 tỷ đồng, tăng 15,61%, so với mục tiêu tăng 13,5%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 11,31%, trong khi kế hoạch là 11,1%. Trong đó, vận tải, kho bãi tăng 14,06%, so với mục tiêu 13,86%. Lưu trú và ăn uống tăng 12,27%, so với 11,82%. Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 11,17%, so với 9,76%. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 8,65%, so với kế hoạch 7,94%.

Du lịch cũng ghi nhận kết quả tích cực khi thành phố ước đón và phục vụ 17,19 triệu lượt khách, trong khi kế hoạch là 16,08 triệu lượt, khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 1,8 triệu lượt, bằng chỉ tiêu được giao. Doanh thu du lịch ước đạt 20.582 tỷ đồng.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục được duy trì với khoảng 60.195 doanh nghiệp đang hoạt động và 7.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Một số chỉ tiêu khác đạt hoặc vượt mục tiêu gồm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 63%, bằng kế hoạch. Tăng trưởng công nghiệp văn hóa đạt 10%, bằng mục tiêu. Điện thương phẩm tăng 9,74% so với kế hoạch 9,06%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 51,5%. Năng suất lao động tăng 10,6%. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 32%, đều hoàn thành chỉ tiêu năm.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG CỐT LÕI CHƯA HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Dù nhiều chỉ tiêu thương mại, dịch vụ và đầu tư đạt kết quả tích cực nhưng một số chỉ tiêu tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế vẫn chưa hoàn thành mục tiêu. GRDP năm 2026 ước tăng 12,39%, trong khi kế hoạch là 13%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3%, so với mục tiêu 2,35%. Công nghiệp và xây dựng tăng 14,36%, trong khi kế hoạch là 15,4%. Riêng công nghiệp tăng 14,65%, so với mục tiêu 15,73%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,91%, trong khi kế hoạch là 17,08%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,2-15,5%, chưa đạt mục tiêu 15,5-16%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.902USD, so với kế hoạch 7.944,5 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 44,41%, trong khi mục tiêu là 45,8%. Giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo bình quân đầu người đạt 3.509 USD, so với kế hoạch 3.610 USD. Đáng chú ý, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP mới đạt 22,6%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đặt ra là 31%.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, UBND TP. Hải Phòng nhận định kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch và thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách vượt dự toán, công tác quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược từng bước tạo nền tảng cho tăng trưởng trung và dài hạn.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP, công nghiệp và chế biến, chế tạo chưa đạt mục tiêu, tỷ trọng kinh tế số còn cách xa kế hoạch. Hạ tầng giao thông kết nối, logistics, các khu cụm công nghiệp, xử lý nước thải đô thị và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thành phố cũng còn những hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiến độ số hóa dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa bàn còn chậm. Tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, logistics và chuyển đổi số cũng là điểm nghẽn cần khắc phục.

Theo UBND TP. Hải Phòng, những hạn chế này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Xung đột địa chính trị, nhất là tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026, cùng các rào cản thương mại làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí vận tải, logistics, năng lượng và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong khi đó, phối hợp giữa một số sở ngành, địa phương về quy hoạch, đất đai, đầu tư và giải phóng mặt bằng có lúc chưa kịp thời. Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp cũng cần thêm thời gian ổn định, trong khi tính chủ động, quyết liệt của một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều.