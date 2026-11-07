Hải Phòng: Có thêm một trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Hải Phòng

Tới dự có ông Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố, phường An Biên cùng các cán bộ, giáo viên, học sinh, các cựu học sinh nhà trường qua các thế hệ.

Nghi thức kéo băng khánh thành trường THPT Lê Chân đạt chuẩn quốc gia.

Được thành lập năm 2001, tiền thân là trường bán công, đến năm 2009 chuyển sang mô hình trường công lập, nhà trường đã trải qua không ít khó khăn, thử thách. Với tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, Trường THPT Lê Chân từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục thành phố, trở thành địa chỉ giáo dục được phụ huynh và Nhân dân tin tưởng. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng.

Năm học 2026 - 2027, trường có 44 lớp, 1.963 học sinh, 97 cán bộ, giáo viên, nhân viên, có 54 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu về phòng học, phòng chức năng theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì và nâng cao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% liên tục từ năm 2021 đến nay; trên 90% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng; thành tích học sinh giỏi cấp thành phố từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, thứ hạng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của trường tăng 38 bậc trong bảng xếp hạng của thành phố, ghi dấu bước tiến bộ nổi bật, thể hiện quyết tâm và nỗ lực đổi mới của thầy và trò nhà trường.

Trong thời gian tới, nhà trường xác định mục tiêu kiên định và xuyên suốt là xây dựng Trường THPT Lê Chân trở thành cơ sở giáo dục tiên tiến, hiện đại theo mô hình "Trường học Xã hội chủ nghĩa"; phấn đấu đến năm 2028 sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, vươn tới tiệm cận các chuẩn mực giáo dục khu vực và đến năm 2045, Trường THPT Lê Chân sẽ chính thức trở thành trường trung học phổ thông kiểu mẫu - một điểm sáng đổi mới của thành phố Hải Phòng với việc thực hiện hiệu quả 5 trụ cột chiến lược về chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng và đoàn thể.

Tại Lễ kỷ niệm, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân nhà trường có thành tích tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập trường; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường; UBND phường An Biên tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường; Hội Khuyến học thành phố tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại đơn vị.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Phù điêu Nữ tướng Lê Chân.

Nhân dịp này, Trường THPT Lê Chân cũng khánh thành công trình Phù điêu Nữ tướng Lê Chân. Công trình thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân mà nhà trường vinh dự được mang tên; đồng thời tạo thêm không gian giáo dục truyền thống, văn hoá, nhắc nhớ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ học sinh.