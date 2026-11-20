Hải Phòng có 3 nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương toàn quốc

Hải Phòng có 3 nhà giáo trẻ được tuyên dương, gồm Phạm Quốc Thái, giáo viên Trường THPT Đồ Sơn; Đỗ Văn Dương, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Bảo và Phạm Quỳnh Phương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lê Chân).

Thầy giáo Phạm Quốc Thái là Bí thư Đoàn Trường THPT Đồ Sơn, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025, có sáng kiến được công nhận hiệu quả trong 2 năm học liên tiếp. Thầy cũng có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoạt động tình nguyện.

Thầy giáo Đỗ Văn Dương là Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh Bảo. Bên cạnh thành tích trong công tác Đoàn, thầy có sáng kiến được công nhận hiệu quả năm học 2025 - 2026, hướng dẫn học sinh đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố cấp THPT.

Cô giáo Phạm Quỳnh Phương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai được ghi nhận với thành tích trong giảng dạy và hoạt động phong trào. Cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2024-2025, có sáng kiến được công nhận hiệu quả trong 2 năm học liên tiếp 2024-2025 và 2025-2026. Cô cũng được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong 2 năm học này.

Năm 2026, Hội đồng xét chọn lựa chọn 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu từ 159 hồ sơ do các Tỉnh đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đề cử. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của giáo viên, giảng viên trẻ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và phong trào Đoàn, Hội, Đội; đồng thời lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.