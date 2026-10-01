Hải Phòng chuyển mục đích sử dụng đất cho một số cụm công nghiệp

Việc thực hiện đầu tư các cụm công nghiệp được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Minh họa

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định cho phép chuyển hơn 6,2ha đất chuyên trồng lúa tại xã Chí Minh sang đất phi nông nghiệp để công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tuấn Kiệt - TK thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Văn Tố.

Cụ thể, theo quyết định chuyển mục đích do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 21/9/2026, hơn 6,2 ha đất chuyên trồng lúa này được chuyển mục đích sang đất cụm công nghiệp.

Cũng tại quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tuấn Kiệt - TK thuê đất (đợt 1) với diện tích hơn 8,31ha thuộc xã Chí Minh (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Tố.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến 16/6/2075, phương thức thuê đất là cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũ đã chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 16/6/2025).

Cụm công nghiệp Văn Tố có diện tích hơn 35 ha, tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tuấn Kiệt - TK làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, công nghệ cao và sản xuất thân thiện với môi trường.

Theo quy hoạch, diện tích hơn 8,31ha thuê đất (đợt 1) sẽ gồm hơn 3ha đất công nghiệp, hơn 3ha đất giao thông, hơn 1,37ha đất hành chính, dịch vụ thương mại, còn lại hơn 8.188m2 đất cây xanh.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định, chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án được định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ

Tương tự, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp tại phường Việt Hoà sang đất phi nông nghiệp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng thuê đất (đợt 1) với diện tích 226.940,8m2 tại phường Việt Hoà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phía Tây Việt Hoà. Trong số này có 22.564,6m2 đất chuyên trồng lúa được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm với thời hạn sử dụng đất đến 27/6/2075. Phương thức cho thuê đất là cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Trước đó, từ 27/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) đã có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp Tây Việt Hoà là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 731 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 146,3 tỷ đồng, còn lại là vốn vay tín dụng. Cụm công nghiệp Tây Việt Hoà có tổng diện tích là 599.413m2, trong đó, diện tích cho thuê đợt 1 là 226.940,8m2.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân phường Việt Hoà tập trung giải phóng mặt bằng phần diện tích 17.844,5m2 còn lại của dự án trong quý 3/2026, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng, nếu phát hiện vi phạm kịp thời xử lý theo quy định.

Chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định liên quan trong quá trình sử dụng đất, nộp đầy đủ tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư, chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đất và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư. Thuế thành phố Hải Phòng xác định tiền thuê đất phải nộp, thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác.

Sở Tài chính xác định số tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa phải nộp, thông báo số tiền phải nộp, thu tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định.