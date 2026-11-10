Hải Phòng: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững trên đất trồng lúa năm 2027

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Theo Kế hoạch vừa được phê duyệt, năm 2027 đánh dấu bước chuyển dịch quy mô lớn trong bức tranh nông nghiệp Hải Phòng khi tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa toàn thành phố được xác lập chính xác ở mốc 639,4506 ha. Trong biểu cơ cấu tái thiết toàn diện này, diện tích chuyển sang trồng cây hằng năm giữ vai trò nòng cốt với 377,23686 ha; diện tích định hướng trồng cây lâu năm là 0,89 ha; trong khi 261,32374 ha được dành riêng cho mô hình kết hợp sinh thái giữa trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý về mặt quản trị tài nguyên, phần lớn quỹ đất đưa vào lộ trình chuyển đổi thuộc diện đất chuyên trồng lúa với 635,09296 ha, phần diện tích đất lúa còn lại (đất lúa một vụ) chiếm 4,35764 ha.

Trên phương diện bố trí không gian, Kế hoạch diện tích chuyển đổi được phân bổ bài bản và đồng bộ tại 22 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Trong đó, xã Kiến Hải khẳng định vị thế địa bàn trọng điểm khi gánh vác diện tích chuyển đổi lớn nhất lên tới 366,439 ha; tiếp đến là xã Tiên Minh với 80 ha, xã Nguyên Giáp 50 ha, xã Vĩnh Am 26,3 ha và xã Chấn Hưng 25,7 ha. Các địa phương còn lại được phân bổ quy mô diện tích phù hợp với thổ nhưỡng, năng lực ứng dụng công nghệ và nhu cầu sản xuất thực tế tại cơ sở.

Để bảo đảm kế hoạch được thực thi nghiêm túc, đúng pháp luật và phát huy tối đa dư địa phát triển, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò cơ quan chuyên môn chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra toàn bộ quá trình chuyển đổi; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ định kỳ lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố. Ở cấp chính quyền cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ vào Kế hoạch chung của thành phố và nguyện vọng sử dụng đất chính đáng của Nhân dân để khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi năm 2027 trên địa bàn, hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/12/2026; song song với đó là việc tăng cường giám sát thực địa, kiên quyết không để xảy ra biến tướng vi phạm và tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng quy định.

Vượt lên trên tính chất của một văn bản điều phối kỹ thuật, Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2027 chính là "kim chỉ nam" thể chế quan trọng giúp các địa phương chủ động tái thiết chuỗi sản xuất. Việc tổ chức lại quỹ đất nông nghiệp không chỉ giúp giải phóng tiềm năng sinh thái của từng vùng, gia tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích, mà còn tạo lập nền tảng vững chắc để Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trước những thách thức của thị trường và biến đổi khí hậu.