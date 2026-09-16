Hải Phòng chuẩn bị thực hiện dự án đường Hồ Sen - Quán Mau hơn 1.244 tỉ đồng

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trung tâm, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế - xã hội cho các phường trung tâm của thành phố.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Tuyến đường mới sẽ kết nối từ đường Hồ Sen đến trục Khu đô thị ICC, có chiều dài khoảng 0,64km, quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 25m.

Cùng với việc xây dựng tuyến đường mới, dự án sẽ hoàn thiện nút giao Quán Mau theo dạng đảo xuyến tròn, đường kính đảo 54m; mặt đường quanh xuyến rộng 14m, hè đường rộng 5m.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, cây xanh và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông cũng được đầu tư đồng bộ.

Phối cảnh nút giao sau khi hoàn thiện

Theo UBND TP. Hải Phòng, mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch, hình thành tuyến trục ngang quan trọng kết nối các trục dọc Hồ Sen và Lạch Tray; qua đó góp phần giảm tải áp lực giao thông cho đường Nguyễn Văn Linh, hạn chế ùn tắc và tăng cường an toàn giao thông trong khu vực.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực chỉnh trang đô thị tại khu vực có mật độ dân cư cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các phường Lê Chân và Gia Viên, đồng thời góp phần xây dựng Hải Phòng theo định hướng đô thị hiện đại, đồng bộ, bền vững, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I cấp quốc gia.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.244,147 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn với hơn 1.051 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 68 tỉ đồng; còn lại là các khoản chi cho quản lý dự án, tư vấn và dự phòng.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách thành phố, được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Dự án được triển khai tại địa bàn các phường Lê Chân và Gia Viên, TP. Hải Phòng. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2029. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư diễn ra từ năm 2025 - 2026; công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng từ năm 2026 - 2028; quyết toán và bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong năm 2029.

UBND phường Lê Chân đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Hồ Sen đến nút giao Quán Mau.

Theo kế hoạch, ngày 15.9, UBND phường dự kiến tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến chủ trương, chính sách và tiếp nhận ý kiến. Từ 16-19.9, dự kiến thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân và niêm yết công khai theo quy định.

Từ 21.9 đến 21.10, các cơ quan chức năng dự kiến tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối, vật kiến trúc trên đất; xác định nguồn gốc sử dụng đất và các điều kiện liên quan, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND phường Lê Chân xác định công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ dự án và quyền, lợi ích chính đáng của các hộ dân có đất thu hồi. Đồng thời, phường tăng cường tuyên truyền, công khai chính sách, tiếp nhận ý kiến và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

UBND phường đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất; tham gia đầy đủ việc đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối, vật kiến trúc trên đất, góp phần bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thuận lợi, đúng quy định.