Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công tuyến đường kết nối Đông - Tây

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Duy Mạnh

Chiều 25/9, tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 9/2026, ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, thông tin về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Đông - Tây thành phố Hải Phòng.

Trước đó, sáng cùng ngày, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 5.

Việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Trong bối cảnh đó, tuyến đường Đông - Tây được nghiên cứu xây dựng nhằm tăng cường kết nối giữa các khu vực phía Đông và phía Tây thành phố, đồng thời tạo trục giao thông liên kết các khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển và vùng sản xuất.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường có điểm đầu kết nối với Quốc lộ 10 và điểm cuối kết nối đường Vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ. Tổng chiều dài tuyến khoảng 23,59 km, mặt cắt ngang khoảng 68 m, gồm 6 làn xe tuyến chính và 4 làn đường song hành.

Ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng thông tin tại hội nghị. Ảnh Duy Mạnh

Hiện nay, việc kết nối giữa khu vực phía Tây và phía Đông thành phố chủ yếu thông qua Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trong đó, Quốc lộ 5 thường xuyên chịu áp lực lớn về lưu lượng phương tiện, còn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chủ yếu đảm nhiệm chức năng giao thông đối ngoại. Một số tuyến kết nối khác còn hạn chế về quy mô và năng lực khai thác.

Việc đầu tư tuyến đường Đông - Tây được kỳ vọng sẽ hình thành thêm một trục giao thông quan trọng, góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho Quốc lộ 5 và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực của thành phố.

Đồng thời, tuyến đường sẽ được kết nối với các công trình giao thông quan trọng trong khu vực như Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Gia Bình - Lạch Huyện, qua đó nâng cao khả năng liên kết vùng và kết nối các đầu mối giao thông, công nghiệp, logistics.

Theo phương án được thông tin, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.669 tỷ đồng, trong đó khoảng 7.552 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố và 15.117 tỷ đồng vốn nhà đầu tư.

Một phần dự án dự kiến được triển khai theo phương thức PPP, theo hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Quỹ đất dự kiến bố trí để thực hiện phương án này gồm 7 khu, với tổng diện tích khoảng 360,28 ha.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 284,77 ha đất. Trong quá trình triển khai, khoảng 655 hộ dân có thể phải di dời một phần hoặc toàn bộ để phục vụ giải phóng mặt bằng.

Do đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dự án. Thành phố đang rà soát, chuẩn bị các khu tái định cư và bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai công tác này.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và các điều kiện cần thiết để phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12/2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường Đông - Tây không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Hải Phòng mà còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất và tăng cường liên kết giữa các khu vực sản xuất, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Cùng với đó, công trình được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, hình thành các động lực tăng trưởng mới và hỗ trợ tổ chức lại không gian phát triển của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Với quy mô đầu tư lớn, tuyến đường Đông - Tây được xác định là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong những năm tới.