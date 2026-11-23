Sáng 22/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên kiểm tra thực địa tại các địa điểm chuẩn bị tổ chức lễ khởi công hai dự án thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Tham gia đoàn có Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra, ông Lê Trung Kiên đánh giá các phần việc bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Do sự kiện dự kiến có lãnh đạo Trung ương và đại biểu quốc tế tham dự, ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát phương án tổ chức, hoàn thiện từng khâu phục vụ để buổi lễ diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp và an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực tổ chức lễ khởi công.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được giao làm đầu mối phối hợp chuẩn bị công tác đón tiếp, khánh tiết, bố trí chỗ ngồi và các điều kiện kỹ thuật. Trong đó, hệ thống phiên dịch cần được chuẩn bị kỹ để phục vụ đại biểu quốc tế. Các đơn vị đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và tuyên truyền trực quan tại đặc khu Cát Hải, trên các tuyến đường dẫn vào Lạch Huyện.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu triển khai đầy đủ phương án an ninh, an toàn, rà phá bom mìn, phân luồng giao thông và bảo đảm nguồn điện ổn định. Việc tổ chức sự kiện cần được phối hợp với hoạt động tại khu vực cảng, tránh gây gián đoạn sản xuất, kinh doanh hoặc cản trở các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Một trong hai công trình chuẩn bị khởi công là Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc Khu bến Lạch Huyện, do Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng khoảng 146,2 ha. Dự án gồm bốn bến container, với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có thể tiếp nhận tàu sức chở từ 12.000 đến 18.000 TEU.

Khu vực được bố trí tổ chức lễ khởi công dự án.

Ngoài các bến chính, dự án có 400 m bến dành cho sà lan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận, khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc.

Dự án còn lại là Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch, do Công ty CP Công nghiệp Khánh An đầu tư. Nhà máy được triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, trên diện tích khoảng 28.000 m².

Theo định hướng sản xuất, nhà máy sẽ cung cấp vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao và các lĩnh vực điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học, xúc tác. Dự án góp phần mở rộng cơ cấu sản xuất công nghiệp của Hải Phòng, nâng giá trị gia tăng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Về truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị phối hợp với các cơ quan báo chí giới thiệu quy mô, ý nghĩa của hai công trình, gắn với định hướng phát triển kinh tế biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Hoạt động tuyên truyền cũng hướng tới quảng bá môi trường đầu tư của thành phố, thu hút các hãng tàu quốc tế mở rộng hoạt động tại Hải Phòng.