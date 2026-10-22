Hải Phòng chuẩn bị đấu giá hơn 6,2 ha đất, giá khởi điểm hơn 1.996 tỷ đồng

Khu đất đấu giá nằm tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tiếp giáp 2 tuyến đường lộ giới 45m và 90m. Ảnh: ĐH.

Theo phương án được phê duyệt kèm quyết định 4334/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, lô đất đấu giá nằm tại góc hai mặt đường nội bộ trong khu Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, phía Đông giáp đường Bắc Nam mặt cắt 45m, phía Tây và phía Nam giáp đường Đông Tây mặt cắt 90 m trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Tổng diện tích khu đất đấu giá thực hiện dự án là 62.407 m2, được quy hoạch đất ở và thương mại dịch vụ.

Từ tháng 11/2025, khu đất này đã được UBND phường Thuỷ Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, dịch vụ thương mại, cây xanh và bãi đỗ xe. Trong đó, diện tích đất không đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là 31.835 m2, gồm hơn 22.750 m2 đất cây xanh công cộng và hơn 9.084m2 đất bãi đỗ xe. Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là 30.572 m2, hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND TP. Hải Phòng là 7.923,588 tỷ đồng, trong đó, giá trị tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm là hơn 1.996,781 tỷ đồng. Bên cạnh số tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá còn có trách nhiệm nộp số tiền bổ sung diện tích đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa hơn 632 triệu đồng, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hơn 6 tỷ đồng.

Theo phương án đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng là đơn vị thực hiện việc đấu giá khu đất để thực hiện dự án, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến là tháng 11/2026. Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 2 tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên với bước giá bằng 2,5% giá khởi điểm.

UBND TP. Hải Phòng dự kiến khu đất này khi đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất giá trúng đấu giá sẽ tăng thêm 5% so với tổng giá khởi điểm, giúp Hải Phòng thu được số tiền trúng đấu giá khoảng hơn 2.096,620 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Hải An (trước là phường Thành Tô, quận Hải An).

Theo đó, khu đất được đưa ra đấu giá có có tổng diện tích 54.077,46 m2, nằm tại số 1 đường Bùi Viện. Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại là 14.663,3 m2, đất thương mại dịch vụ 5.833,6m2, đất xây dựng trường mầm non 3.171 m2, đất nhà ở xã hội 3.738,1 m2. Phần diện tích còn lại dành cho cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Theo quyết định công nhận kết quả đấu giá số 4371/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 của UBND TP. Hải Phòng, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Tập đoàn 136 (trụ sở tại phường Phương Liệt, Hà Nội) với giá trúng đấu giá là 517.878.222.750 đồng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn 136 có trách nhiệm hoàn trả hơn 20,352 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác đã được cơ quan nhà nước quyết toán. Như vậy, tổng số tiền trúng đấu giá và chi phí phải hoàn trả là hơn 538.230.000.000 đồng.

Trước đó, khu đất này đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt giá khởi điểm 718,665 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2026, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Tư Pháp) đã ba lần tổ chức đấu giá dự án quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhưng đều không thành công. Sau đó, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định điều chỉnh giá khởi điểm. Theo phương án mới, giá khởi điểm được xác định ở mức 510.224.849.829 đồng, giảm hơn 208,44 tỷ đồng so với mức giá ban đầu.

Với mức giá trúng đấu giá hơn 517,878 tỷ đồng, khu đất được đấu giá cao hơn khoảng 7,65 tỷ đồng so với giá khởi điểm mới được điều chỉnh, nhưng thấp hơn khoảng 200,79 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm được đưa ra hồi đầu năm 2026.