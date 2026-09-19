Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 - Khu bến Lạch Huyện được triển khai tại Đặc khu Cát Hải, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đây là dự án cảng biển có quy mô lớn, được định hướng bổ sung năng lực khai thác container cho Khu bến Lạch Huyện, đồng thời tăng cường kết nối giữa cảng biển với hệ thống logistics, khu phi thuế quan và các khu công nghiệp phía sau cảng.

Hải Phòng chuẩn bị có tổ hợp 4 bến cảng container gần 25.000 tỷ đồng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 8/7/2025. Ngày 14/7/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Quyết định số 3099/QĐ-BQL chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện là nhà đầu tư thực hiện dự án. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2023, có trụ sở tại tầng 18, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Vĩnh Hậu làm Tổng giám đốc và có vốn điều lệ 585 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục ban hành Quyết định số 5535/QĐ-BQL ngày 4/9/2026 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có tổng diện tích khoảng 146,2 ha. Trong đó, diện tích vùng đất gồm khu bến cảng và khu hậu phương khoảng 113,25 ha; diện tích vùng nước khu vực trước bến, kết nối với luồng tàu khoảng 32,95 ha.

Trọng tâm của dự án là xây dựng 4 bến cảng container số 9, 10, 11 và 12 với tổng chiều dài 1.800 m, tương ứng 450 m mỗi bến. Các bến được thiết kế để tiếp nhận tàu container có sức chở từ 12.000 đến 18.000 TEU.

Ngoài hệ thống cầu cảng, dự án còn bố trí khoảng 400 m bến để tiếp nhận sà lan, phục vụ hoạt động gom, rút hàng bằng đường thủy nội địa. Đây là hạng mục nhằm tăng cường kết nối vận tải thủy với khu vực cảng, qua đó tạo thêm phương thức trung chuyển hàng hóa bên cạnh vận tải đường bộ. Phía sau cầu cảng sẽ được đầu tư hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các thiết bị khai thác, bốc xếp hàng hóa hiện đại, chuyên dụng cũng được đầu tư để phục vụ hoạt động khai thác.

Tổng vốn đầu tư của dự án được xác định khoảng 24.845,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 3.726,84 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Phần vốn huy động dự kiến khoảng 21.118,76 tỷ đồng.

Ngày 14/7/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Quyết định số 3099/QĐ-BQL chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Lạch Huyện là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn trong thời gian 2026-2035. Giai đoạn 1, từ năm 2026 đến năm 2030, tập trung xây dựng bến cảng số 9 và số 10 cùng hệ thống đường bãi, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Theo kế hoạch, dự án khởi công xây dựng trong quý II/2026 và hoàn thiện giai đoạn này vào năm 2030.

Giai đoạn 2 được triển khai trong thời kỳ 2031-2035, tập trung xây dựng bến số 11 và số 12, hệ thống đường bãi hậu phương, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thiện vào năm 2035.

Theo chủ trương đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo tiến độ dự án và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai. Dự án chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng các yêu cầu liên quan đến công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Trường hợp phát sinh các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, dự án phải được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan chấp thuận theo quy định. Điều kiện này cũng được áp dụng khi thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần chi phối, cũng như chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức thực hiện dự án.

Với tổng chiều dài bến 1.800 m, khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU và tổng vốn đầu tư gần 25.000 tỷ đồng, dự án được định hướng bổ sung năng lực khai thác cho Khu bến Lạch Huyện. Việc hình thành thêm 4 bến container cũng gắn với hệ thống hậu phương cảng, vận tải thủy nội địa và logistics, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.