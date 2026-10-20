Hải Phòng: Chùa Khát Long đúc đại hồng chung nặng 500kg

Niệm Phật cầu gia bị

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Hưởng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Đại đức Thích Bản Tâm, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, phụ trách khu vực Phật giáo Vĩnh Bảo; Đại đức Thích Tục Tuyên, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, phụ trách Phật giáo An Dương; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố.

Về phía lãnh đạo có ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hải Phòng; bà Vũ Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Biên; cùng đại diện chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Sáng phát biểu

Theo đó, trải qua nhiều thăng trầm, chùa Khát Long vẫn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh gắn bó với nhiều thế hệ người dân thôn Đông Lại. Qua thời gian, ngôi chùa từng bước được trùng hưng, góp phần khơi dậy niềm tin và tinh thần hướng Phật trong cộng đồng. Việc đúc đại hồng chung lần này là dấu mốc ý nghĩa trong quá trình xây dựng, phát triển đạo tràng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng thôn Đông Lại bày tỏ niềm hoan hỷ trước Phật sự ý nghĩa của chùa Khát Long. Ông ghi nhận những giá trị văn hóa, tâm linh mà ngôi chùa mang lại, đồng thời mong muốn nhà chùa tiếp tục hướng dẫn Phật tử thực hành nếp sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và gìn giữ truyền thống văn hóa địa phương.

Chư tôn đức cử hành khóa lễ tâm linh

Đại diện Phật tử đạo tràng, Phật tử Lê Thị Nõn bày tỏ niềm xúc động, tri ân Đại đức Thích Tục Tâm đã tận tâm trong công tác trùng hưng Tam bảo, đồng hành cùng nhân dân và Phật tử xây dựng, chỉnh trang cảnh chùa, hướng dẫn tu học và phát huy các hoạt động thiện nguyện. Phật tử nhấn mạnh, đại hồng chung nặng 500kg là thành quả của tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thể hiện tâm nguyện hộ trì Tam bảo và niềm tự hào của người dân địa phương. Qua đó, Phật tử nguyện tiếp tục đồng hành, phát tâm hộ trì các Phật sự, góp phần xây dựng chùa Khát Long ngày càng trang nghiêm.

Rót đồng đúc đại hồng chung

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Đạt tán thán công đức của Đại đức Thích Tục Tâm cùng toàn thể Phật tử và nhân dân đã phát tâm hộ trì Tam bảo.

Hòa thượng nhấn mạnh, đại hồng chung không chỉ là pháp khí thiêng liêng nơi cửa thiền mà còn mang ý nghĩa thức tỉnh lòng người, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ, nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ theo lời Phật dạy. Hòa thượng mong muốn chư Tăng và Phật tử tiếp tục đoàn kết, tinh tấn tu học, thực hành Chánh pháp, tích cực làm việc thiện, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tâm linh tại địa phương, thực hiện tinh thần tốt đời, đẹp đạo.