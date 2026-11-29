Hải Phòng cũng phấn đấu có 70% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả (xếp loại khá, tốt); nhân rộng từ 6 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trở lên; có từ 120 doanh nghiệp trở lên tham gia vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; trên 50 doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Cùng với đó có khoảng 1.800 cơ sở sản xuất trong nông nghiệp đạt tiêu chí kinh tế trang trại; giá trị sản xuất bình quân của một trang trại đạt từ 5,2 tỷ đồng/năm trở lên và sẽ có doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia.

Đó là những mục tiêu tại Quyết định số 5072/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành ngày 26/11/2026, về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp trong nông nghiệp và kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030.

Vùng sản xuất, canh tác hoa cúc chi của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy, xã Vĩnh Thịnh và các hộ liên kết. Ảnh: Phùng Nguyện.

Những nhân tố quan trọng nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế

Theo UBND thành phố Hải Phòng, phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp nông nghiệp và kinh tế trang trại là nhiệm vụ, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế nông nghiệp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch… của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong giai đoạn 2026 - 2030 có liên quan.

Đối với thành phố, kinh tế tập thể, doanh nghiệp trong nông nghiệp và kinh tế trang trại là 3 trụ cột quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn; sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh ngày tăng; hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiện đại; sản xuất gắn kết chặt chẽ với bảo quản, chế biến, thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại là nhân tố quan trọng trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thay đổi mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng đẩy tăng trưởng xanh, sản xuất thông minh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Trang trại gà đẻ trứng được chăn nuôi kết hợp thảo dược của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên, xã Chấn Hưng. Ảnh: Phùng Nguyện.

Mục tiêu chung đến năm 2030, hợp tác xã trên địa bàn Hải Phòng hoạt động có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, quy mô ngày càng lớn; đa dạng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; là nòng cốt trong liên kết chuỗi giá trị nông sản, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và lao động nông thôn.

Đối với doanh nghiệp nông nghiệp phát triển cả về số lượng, quy mô đầu tư và hiệu quả hoạt động; dẫn dắt phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, kết nối, bảo đảm đầu ra cho nông sản; thúc đẩy phát triển bảo quản, chế biến nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Về kinh tế trang trại phát triển nhanh cả về số lượng, giá trị và quy mô sản xuất; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học và công nghệ và sản xuất theo các tiêu chuẩn (GAP, hữu cơ…), cung ứng sản phẩm ổn định cho chế biến, thị trường tiêu thụ và gắn sản xuất với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Vùng sản xuất cà rốt và các loại rau màu trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh. Ảnh: Phùng Nguyện.

UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng, đầy đủ vai trò của kinh tế tập thể, doanh nghiệp và kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay.

Quá trình thực hiện phải thống nhất, tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chế biến, thị trường và xuất khẩu; từ chiều rộng sang chiều sâu; từ quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với du lịch sinh thái.

Thành phố khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế phù hợp như kinh tế hợp tác, doanh nghiệp và kinh tế trang trại theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào kinh tế hộ nhỏ lẻ.

UBND thành phố Hải Phòng cũng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND cấp xã chủ động tham mưu UBND thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp ổn định, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận đất đai, nguồn vốn và môi trường đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Phát triển, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá trị nông sản và sản phẩm OCOP, bảo đảm tuân thủ quy định. Các địa phương bố trí đủ quỹ đất, khu vực phù hợp cho phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn. Chủ động đề xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ cho trang trại tại địa phương. Hướng dẫn, phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên các dự án: khu nuôi, trồng, sản xuất, chế biến tập trung; dịch vụ kho bãi, logistics, sấy và bảo quản thóc gạo, nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản; giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, chế biến sâu đến tiêu thụ trong nước và quốc tế; phát triển mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn theo quy hoạch và bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Mô hình nuôi đà điểu của hộ kinh doanh sản phẩm thương mại dịch vụ trang trại đà điểu Trung Kiên, xã Khúc Thừa Dụ. Ảnh: Đình Biểu.

Về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho lao động theo nhu cầu phát triển sản xuất và thị trường lao động; ưu tiên lao động trong các ngành hàng chủ lực, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trọng điểm, hợp tác xã, trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp…

Đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khuyến nông, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển sản xuất và chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản. Trong sản xuất, ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP, Halal…

Xây dựng, phát triển các khu, cụm liên kết sản xuất - chế biến tiêu thụ nông sản tại các địa phương có sản lượng nông sản lớn theo quy hoạch; lựa chọn các doanh nghiệp “đầu tàu” có đủ năng lực để dẫn dắt chuỗi liên kết vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tiếp tục hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm

Cũng theo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Quyết định số 5072/QĐ-UBND, thành phố Hải Phòng xây dựng chương trình khuyến nông giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

Hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hàng hóa, bao bì cho sản phẩm nông sản, chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm theo yêu cầu của thị trường.

Tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP mở rộng sự hiện diện trong hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích,... điểm du lịch trên địa bàn thành phố và hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích hoạt động theo chuỗi trong nước.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng đến thăm vùng trồng bắp cải của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy. Ảnh: Phùng Nguyện.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xuất khẩu sản phẩm nông sản, ưu tiên sản phẩm truyền thống có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến, sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Phát triển mạnh thương mại điện tử trong lĩnh vực nông sản; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu…

Xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại hoạt động hiệu quả theo hướng hiện đại, gắn sản xuất với thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho thành viên, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế tập thể bền vững; nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Các sản phẩm gạo đạt chứng nhận OCOP 4 sao của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương, xã Kiến Thụy. Ảnh: Phùng Nguyện.

UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Đồng thời UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên minh Hợp tác xã thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu, theo chức năng, nhiệm vụ sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu

Thành phố Hải Phòng hiện có diện tích tự nhiên là 3.194,72 km2, dân số hơn 4,66 triệu người, có không gian phát triển mới sau hợp nhất, với sự kết nối giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, logistics… và vùng nông nghiệp, nông thôn, biển đảo rộng lớn; cùng đa dạng những hệ thống sông ngòi và truyền thống canh tác, sản xuất nông nghiệp lâu năm.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 1.030 trang trại chăn nuôi, chăn nuôi trang trại chiếm trên 51% tổng đàn, giá trị sản xuất bình quân đạt 5,22 tỷ đồng/trang trại và khoảng 29% số trang trại này đã tham gia vào các chuỗi liên kết; hình thành 18 vùng chăn nuôi tập trung với diện tích khoảng 410 ha; có 100 cơ sở được chứng nhận an toàn dịch bệnh; 88 sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận OCOP; một số cơ sở đã áp dụng VietGAHP và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Đa dạng các sản phẩm nông sản, gạo ST25 và sản phẩm phục vụ cho trồng trọt của Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá, phường Lưu Kiếm. Ảnh: Phùng Nguyện.

Hải Phòng hiện cũng có hơn 700 hợp tác xã nông nghiệp, cùng các doanh nghiệp trong nông nghiệp, thu hút nhiều lao động thường xuyên. Khoảng gần 50% hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, với doanh thu bình quân ước đạt 1,4 tỷ đồng/hợp tác xã/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 40 triệu đồng/hợp tác xã/năm.

Trong đó, có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP và bảo vệ môi trường sinh thái… Hiện Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh dịch chuyển mô hình sản xuất nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu và có tính bền vững…

Vùng sản xuất rau màu, dưa lưới trong nhà màng của Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Trường Tân. Ảnh: Phùng Nguyện.

Hiệu quả từ một mô hình canh tác theo hướng hữu cơ, tuần hoàn

Tại xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng, Hợp tác xã Âu Việt Farm là một trong những điển hình sinh động cho mô hình mới của kinh tế tập thể. Từng có công việc ổn định tại thành phố, vì đam mê nông nghiệp, ông Bùi Văn Duy, Giám đốc Hợp tác xã đã quyết định trở về quê khởi nghiệp.

Khởi đầu với 3.000m2 đất thuê và sự tham gia của một số thành viên gia đình, Hợp tác xã Âu Việt Farm từng bước mở rộng quy mô. Năm 2020, Âu Việt Farm xây dựng 4 nhà màng trên diện tích 7.000 m2 để sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đến nay, sau 6 năm, Hợp tác xã phát triển lên hơn 10 nhà màng với tổng diện tích khoảng 3 ha, trở thành địa chỉ sản xuất nhà màng lớn trên địa bàn xã Phú Thái. Tại đây trồng, canh tác dưa lưới Kim Hoàng hậu, dưa lưới Hàn Quốc, dưa lê Nhật Bản, cà chua, ớt chuông, dưa chuột, nho, ổi...

Trong đó có các sản phẩm đã đạt các chứng nhận chất lượng và được công nhận OCOP. Về quy trình sản xuất, canh tác tại Hợp tác xã cũng đã được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tự động theo công nghệ Israel, lắp đặt camera giám sát và xây dựng quy trình sản xuất khép kín từ gieo trồng đến thu hoạch.

Từ năm 2022, Hợp tác xã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn với mục tiêu tận dụng tối đa phụ phẩm trong sản xuất, kéo dài chuỗi giá trị nông sản. Trong đó, sau mỗi vụ thu hoạch, thân cây dưa được thu gom, ủ cùng xơ dừa để tạo phân bón hữu cơ phục vụ vụ mới. Rau, quả hư hỏng cũng được tận dụng làm phân bón thay vì trở thành rác thải.

Nhờ đó, mỗi năm Âu Việt Farm tiết kiệm hơn một khoản chi phí phân bón. Năng suất cây trồng cũng tăng hơn so với phương thức sản xuất thông thường trước đó. Hiện mỗi năm hợp tác xã thu trên 100 tấn dưa; gần 100 tấn rau, quả các loại.

Vùng trồng cà rốt xuất khẩu của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh. Ảnh: Đức Thuật.

Ngoài ra, Hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, đồng thời giúp họ làm quen với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đến nay, riêng sản phẩm dưa lưới của Hợp tác xã đến nay tiêu thụ ổn định tại Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài bán qua thương lái, hợp tác xã còn đẩy mạnh tiêu thụ trên mạng xã hội và liên kết với một số hợp tác xã tại Bắc Ninh đưa sản phẩm vào các siêu thị…

Từ một góc nhìn khác, sự thành công của hợp tác xã không chỉ được đo bằng doanh thu hàng trăm hay hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn thể hiện ở giá trị xã hội. Nhiều lao động địa phương, lao động là người cao tuổi có việc làm và thu nhập ổn định. Bên cạnh đó còn có nhiều hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội thoát nghèo nhờ tham gia chuỗi sản xuất của hợp tác xã.

Hơn nữa, khi được tổ chức bài bản, hợp tác xã không chỉ còn là mô hình kinh tế mà còn là nơi phát huy hiệu quả để phát triển cộng đồng và xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã kiểu mới; là hạt nhân trong sự liên kết của các thành viên hợp tác xã, các hộ sản xuất, thu mua và là địa chỉ đến để tìm hiểu, hợp tác từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ...