Hải Phòng: Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Trung Thành chủ trì phiên tiếp công dân. Nguồn CTTĐT

Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong công tác đối thoại và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, sáng 27/10, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026 tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố (số 15 đường Hoàng Diệu, phường Hồng Bàng). Trọng tâm buổi tiếp xúc dành thời gian mổ xẻ, đưa ra đáp án dứt điểm cho trường hợp kiến nghị của bà Trần Thị Nuôi (trú tại số 21/56 Phương Lưu, phường Ngô Quyền) về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố không chỉ kịp thời "cởi nút thắt" pháp lý về tài sản cho người dân mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của cộng đồng vào sự công tâm, minh bạch của bộ máy hành chính thành phố.

Bảo đảm tính toàn diện, khách quan và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, buổi làm việc ghi nhận sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước chuyên ngành gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố và Ban Tiếp công dân thành phố. Về phía địa phương nơi phát sinh vụ việc có sự phối hợp trực tiếp của Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền cùng đại diện Công an phường Ngô Quyền.

Trình bày trực tiếp trước lãnh đạo thành phố, đại diện ủy quyền của bà Trần Thị Nuôi đã làm rõ nút thắt pháp lý kéo dài liên quan đến việc xin đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 178369 (UBND quận Ngô Quyền cũ cấp ngày 18/4/2007) tại thửa đất số 17, tờ bản đồ VM-28 (số 21/56 Phương Lưu, phường Ngô Quyền).

Bắt nguồn từ thực tế lịch sử, diện tích đất trên do cụ Trần Thị Chuyền (mất năm 2022) tự mua từ năm 1992 bằng nguồn lực cá nhân. Trong khi đó, chồng cụ là cụ Trần Văn Định đã qua đời từ năm 1958 - tức trước thời điểm tạo lập tài sản hơn 3 thập kỷ. Dù vậy, sơ suất kỹ thuật trong khâu cấp phôi Giấy chứng nhận năm 2007 đã đưa tên cụ Định vào mục chủ sử dụng cùng dòng chú thích "đã chết". Khi cụ Chuyền qua đời, bà Trần Thị Nuôi (hàng thừa kế duy nhất) nộp hồ sơ xin điều chỉnh tên chủ sử dụng để thực hiện quyền thừa kế theo quy định. Dù căn cứ thực tiễn rõ ràng, hồ sơ vẫn bị "ngâm" ở cấp cơ sở do vướng phải rào cản kỹ thuật trong việc truy xuất giấy tờ hộ tịch qua các thời kỳ và xác minh tình trạng hôn nhân lịch sử.

Trên cơ sở rà soát toàn bộ quá trình thụ lý và báo cáo giải trình từ UBND phường Ngô Quyền, kết hợp với góc nhìn phản biện chuyên sâu từ các cơ quan tham mưu chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố), Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đã đưa ra định hướng tháo gỡ mang tính căn cơ. Người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định: Giải quyết vướng mắc thủ tục hành chính cho dân tuyệt đối không được xơ cứng, máy móc, mà phải bám sát bối cảnh và diễn biến thực tiễn lịch sử; mọi quyết sách phải đặt sự thuận lợi của Nhân dân lên trên hết, bảo vệ vẹn toàn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo quyết liệt, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền khẩn trương rà soát toàn diện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007, kết hợp thẩm định kỹ lưỡng hệ thống tài liệu, hồ sơ hộ tịch do gia đình công dân mới bổ sung. Chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để xác minh chuẩn xác tính pháp lý của nguồn gốc đất; từ đó thống nhất phương án đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận theo đúng quy định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 15/11/2026.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp theo sát tiến độ, trực tiếp hướng dẫn quy trình nghiệp vụ và căn cứ pháp lý để UBND phường Ngô Quyền hoàn tất thủ tục đúng thẩm quyền. Yêu cầu đặt ra là phải giải quyết dứt điểm vụ việc, triệt tiêu triệt để tình trạng nhũng nhiễu, không để công dân phải đi lại nhiều lần./.