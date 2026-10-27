Hải Phòng: Chủ bến, thuyền trưởng bị xử phạt hành chính

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện phương tiện BKS., HP-6xxx do ông L.V.T (SN 1981, trú tại xã Quyết Thắng, Hải Phòng) điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động.

Quá trình làm việc, cơ quan Công an xác định ông P.V.T (SN 1974, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) là người tổ chức khai thác bến thủy nói trên nhưng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

Thuyền trưởng, chủ bến bị xử phạt hành chính

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập 2 biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng và chủ bến về hành vi neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép.

Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp này là 40 triệu đồng. Thuyền trưởng L.V.T cũng phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong thời hạn 3 tháng.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian qua, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tăng cường nắm tình hình, siết chặt kiểm tra các hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong đợt triển khai chuyên đề, đơn vị đã xử lý 19 bến vi phạm và 22 phương tiện liên quan, ra quyết định xử phạt tổng cộng 966 triệu đồng (trong đó phạt bến 682,5 triệu đồng và phạt phương tiện 283,5 triệu đồng).