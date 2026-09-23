Hải Phòng chốt mức thu tối đa dịch vụ giáo dục hệ công lập

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 77/ 2026/ QĐ-UBND quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, công khai

Quyết định áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; người học và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu dịch vụ.

Theo quy định, việc tổ chức các dịch vụ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch, căn cứ nhu cầu thực tế của người học và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ thống nhất bằng văn bản trước khi triển khai.

Hải Phòng chốt mức thu tối đa nhiều dịch vụ tại trường công lập và bổ sung 3 mục thu mới. Ảnh: ML.

Các cơ sở giáo dục phải công khai đầy đủ, kịp thời danh mục dịch vụ, mức thu, cơ sở tính toán mức thu, dự toán thu - chi và quy trình đăng ký, sử dụng dịch vụ tại bảng niêm yết, cổng thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) và trong các cuộc họp với cha mẹ học sinh.

Các khoản thu, chi phải được quản lý, hạch toán riêng, sử dụng đúng mục đích và tuân thủ quy định về tài chính, kế toán. Cuối năm học, nếu chi không hết, cơ sở giáo dục phải trả lại cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học sau nếu cha mẹ học sinh đồng ý bằng văn bản.

Quyết định cũng quy định các cơ sở giáo dục xem xét, quyết định miễn hoặc giảm các khoản thu dịch vụ đối với người học thuộc diện chính sách, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo khả năng cân đối của đơn vị.

Đối với các dịch vụ đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc bố trí từ nguồn kinh phí hợp pháp khác, cơ sở giáo dục không thu từ người học hoặc phải xác định, giảm trừ phần kinh phí tương ứng khi xây dựng mức thu, bảo đảm không thu trùng chi phí.

Bổ sung 3 khoản, tăng mức thu tối đa

Theo danh mục các khoản thu và mức thu tại Quyết định số 77/ 2026/ QĐ-UBND ngày 22/9/2026, có 3 khoản thu được bổ sung, gồm:

Dịch vụ vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục, tối đa 30.000 đồng/học sinh (trẻ)/ tháng ở cả 4 cấp học.

Dịch vụ thư viện cung cấp tiện ích ngoài tiêu chuẩn cơ bản theo quy định, tối đa 24.000 đồng/học sinh/tháng ở tiểu học, THCS và THPT.

Dịch vụ hoạt động ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện, tối đa 15.000 đồng/học sinh (trẻ)/giờ ở cả 4 cấp học.

Bên cạnh 3 mảng bổ sung cốt lõi trên, quyết định này cũng nêu tăng mức thu tối đa dịch vụ hỗ trợ chăm sóc bán trú và mở rộng phạm vi dịch vụ trông giữ xe.

Đối với dịch vụ ăn uống, bán trú, mức thu tối đa bữa sáng là 15.000 đồng/học sinh (trẻ)/ngày đối với mầm non; tiểu học và trung học cơ sở không áp dụng khoản thu này. Bữa ăn bán trú có mức tối đa 30.000 đồng/học sinh (trẻ)/ngày ở mầm non và 35.000 đồng/học sinh/ngày ở tiểu học, trung học cơ sở. Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước) tối đa 65.000 đồng/học sinh (trẻ)/ tháng đối với ba cấp học này.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức tối đa 250.000 đồng/học sinh (trẻ)/năm học đối với học sinh mới tuyển hoặc lần đầu sử dụng; các năm học tiếp theo tối đa 100.000 đồng/học sinh (trẻ)/năm học.

Đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động chăm sóc bán trú, gồm hỗ trợ người nấu ăn, phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú, mức thu tối đa là 300.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng đối với mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Dịch vụ nước uống cho học sinh tối đa 10.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng ở tất cả các cấp học.

Với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh (trẻ)/giờ đối với mầm non và tiểu học. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trong các ngày nghỉ có mức tối đa 50.000 đồng/học sinh (trẻ)/ngày đối với mầm non; dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em ngày hè tối đa 6.000 đồng/trẻ/giờ.

Dịch vụ hoạt động kỹ năng sống do cơ sở giáo dục trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, không quá 1 tiết/tuần, có mức thu tối đa 10.000 đồng/học sinh (trẻ)/giờ ở mầm non và 15.000 đồng/học sinh/giờ đối với tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục dạy học 2 buổi/ngày, mức thu tối đa tại tiểu học là 30.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trông giữ xe đạp có mức tối đa 30.000 đồng/xe/tháng; xe đạp điện, xe máy điện, xe máy theo quy định về độ tuổi sử dụng tối đa 50.000 đồng/xe/tháng tại tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Dịch vụ sử dụng điều hòa phục vụ trực tiếp nhu cầu học sinh, gồm tiền điện, sửa chữa và bảo dưỡng trong thời gian sử dụng, có mức thu tối đa 40.000 đồng/học sinh (trẻ)/tháng.

Quy định nêu rõ, thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ. Các cơ quan quản lý nhà nước, cha mẹ học sinh và tổ chức liên quan có trách nhiệm giám sát việc thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/10/2026.