Hải Phòng chính thức xuất quân hướng tới đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X

Đoàn TT Hải Phòng dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Nguồn CTTĐT

Đợt xuất quân lần này không chỉ thể hiện sự chuẩn bị bài bản, quyết tâm cao độ của lực lượng huấn luyện viên, vận động viên mà còn mang theo sứ mệnh tiếp nối truyền thống kiên cường, bứt phá giới hạn để đưa thể thao hải phòng giữ vững vị thế top đầu cả nước.

Đội hình thi đấu của thể thao Đất Cảng tại kỳ Đại hội này phơi bày quy mô và tầm vóc vượt trội khi huy động lực lượng kỷ lục gồm 475 vận động viên xuất sắc, dưới sự dẫn dắt của 103 cán bộ, huấn luyện viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đánh thẳng vào 402 nội dung tranh tài thuộc 45 môn và phân môn mũi nhọn, Hải Phòng đặt mục tiêu tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ với bộ sưu tập từ 170 huy chương các loại (dự kiến 50-55 Huy chương Vàng, 54-58 Huy chương Bạc và 71 Huy chương Đồng). Chỉ tiêu này là bệ phóng quan trọng để thể thao thành phố hiện thực hóa khát vọng ghi tên mình vào nhóm 5 trung tâm thể thao mạnh nhất cả nước.

Mang theo kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng đã quán triệt tinh thần thi đấu chủ động, quyết liệt: Đoàn thể thao Hải Phòng cần nỗ lực xô đổ mọi giới hạn, vượt trên các chỉ tiêu đề ra cả về bề rộng số lượng lẫn chiều sâu chất lượng. Sắc Vàng chiến thắng là mục tiêu tối thượng, song mỗi tấm Huy chương Bạc, Huy chương Đồng đều là những mảnh ghép vô giá để nâng tầm vị thế thành phố trên bảng tổng sắp. Nhấn mạnh vào yếu tố con người, đồng chí đề nghị từng vận động viên phải coi mỗi lần bước ra sàn đấu là một cơ hội vượt qua mốc thành tích của chính mình, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của kỷ lục quốc gia. Đối với lực lượng trẻ, Đại hội lần này là cơ hội "tôi luyện" quý giá để khẳng định năng lực và ghi dấu ấn trưởng thành trên hành trình cống hiến cho thể thao quê hương.

Nhằm hiện thực hóa những mục tiêu, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các tập thể, cá nhân liên quan không ngừng hoàn thiện chuyên môn, tôi luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu; siết chặt kỷ luật, thi đấu trung thực, thượng võ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, mỗi gia đình và địa phương cần trở thành "hậu phương" vững chắc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các vận động viên trước giờ ra trận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu động viên. Nguồn CTTĐT

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc đồng hành xuyên suốt - từ trước giờ xuất phát cho đến khoảnh khắc kết thúc cuộc đấu cuối cùng - để mỗi "chiến binh" bước vào trận đấu luôn vững tin rằng phía sau họ là trọn vẹn tình yêu thương của gia đình, sự kỳ vọng của quê hương và niềm tự hào của thành phố Cảng.

Ngay sau khi Đại hội khép lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ khẩn trương nghiệm thu, đánh giá toàn diện kết quả từng môn thi đấu; rà soát các kỷ lục, chỉ số chuyên môn xuất sắc và các tài năng trẻ triển vọng. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất chiến lược đào tạo, đầu tư trọng điểm, tạo nguồn lực lượng chất lượng cao cho thể thao Hải Phòng và bổ sung cho các đội tuyển quốc gia.

Thay mặt cho hàng trăm tuyển thủ đại diện cho thể thao Đất Cảng, vận động viên Nguyễn Thị Hương bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, đồng hành sát sao của lãnh đạo các cấp, các ngành thành phố. Nữ vận động viên khẳng định quyết tâm siết chặt kỷ luật, tuyệt đối tuân thủ điều lệ, thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng và đoàn kết. Mỗi "chiến binh" bước vào giải đấu sẽ chuyển hóa niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố thành nguồn năng lượng bứt phá; giữ vững ý chí, tập trung cao độ để vượt qua mọi chướng ngại. Tinh thần ấy được đúc kết qua thái độ thi đấu kiên cường: không lùi bước trước thử thách, không chủ quan trước thuận lợi, quyết tâm chắt chiu từng cơ hội trong từng nội dung tranh tài nhằm vươn tới những mốc thành tích cao nhất. Đó không chỉ là cam kết đóng góp vào thành công chung của toàn đoàn, mà còn là sứ mệnh lan tỏa trọn vẹn diện mạo con người Hải Phòng: bản lĩnh, đoàn kết và luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao.