Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với đoàn Palestine

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ các bộ, ngành Palestine tại Hải Phòng nằm trong khuôn khổ khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại dành cho cán bộ Palestine, do Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Việt Nam) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Ngoại giao Palestine tổ chức, trong khuôn khổ cơ chế hợp tác các nước Đông Á vì sự phát triển của Palestine (CEPAD).

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm huy động nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là cơ chế kết hợp vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư tư nhân; thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển cảng biển, khu công nghiệp, giao thông và dịch vụ logistics...

Các đại biểu cũng trao đổi về phát triển công nghiệp, thương mại gắn với hệ thống cảng biển và chuỗi cung ứng; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác cảng biển, phát triển cảng thông minh và logistics.

Buổi làm việc giúp tăng cường kết nối đa phương thức giữa cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các vùng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư.

Hai bên đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm và hợp tác kỹ thuật.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine Laila Khaled Farid Eghreib cùng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội tăng cường kết nối, trao đổi giữa hai bên, tiến tới thiết lập các chương trình hợp tác cụ thể, triển khai những dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics và đầu tư.