Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài

Dự án ký túc xá Đại học Hải Phòng đầu tư gần 20 năm vẫn dang dở. Ảnh: NK.

Chiều 10/11/2026, UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức họp rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Thông tin tại cuộc họp cho biết: thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, các sở, ngành, cơ quan liên quan đã rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với 151 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/2/2026 của UBND Thành phố.

Đến nay, 145 dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, 85 dự án đã được xử lý dứt điểm thông qua các hình thức chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, dừng vĩnh viễn, quyết toán…; 60 dự án không còn khó khăn, vướng mắc, đang triển khai theo phương án xử lý được chấp thuận: tiếp tục giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, đầu tư xây dựng.

Đối với 6 dự án còn lại, các cơ quan, đơn vị đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo các kết luận, nghị quyết, nghị định và hướng dẫn của Trung ương.

Các dự án này gồm: nhóm công trình tại Trường Đại học Hải Phòng (nhà học Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế và Du lịch; công trình đầu tư xây dựng khu ký túc xá sinh viên; công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật); dự án Xây dựng bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng và trung chuyển hàng hóa (Công ty TNHH Hoàng Thành làm chủ đầu tư); dự án đầu tư cơ sở sơ chế và kinh doanh than Hà Hưng (Công ty TNHH ĐT và dịch vụ Hà Hưng làm chủ đầu tư); dự án Nhà máy gạch tuynel (Công ty cổ phần Nhà máy gạch Phú Quý làm chủ đầu tư), dự án Nhà máy sản xuất cơ khí, kết cấu thép (Công ty cổ phần ST STEEL WORK làm chủ đầu tư); dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp (Công ty trách nhiệm hữu hạn Pruksa Việt Nam làm chủ đầu tư).

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các dự án còn tồn đọng, bám sát các quy định của pháp luật, tham mưu lãnh đạo Thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Quá trình triển khai phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, tránh để lãng phí quỹ đất và nguồn lực.