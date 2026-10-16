Hải Phòng chỉ đạo làm rõ vụ học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học

Liên quan đến sự việc học sinh lớp 1 bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong tại Trường Tiểu học An Dương xảy ra vào chiều 15/10, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra và bảo đảm an toàn trường học.

Theo đó, để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học. Việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan.

Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2026.

Nhiều người dân có mặt tại cổng Trường Tiểu học An Dương theo dõi sự việc. Ảnh: TL.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn (nhất là trường mầm non, tiểu học) rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường.

Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận chính thức.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ điều tra. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình.

Trường Tiểu học An Dương - Nơi xảy ra sự việc.đau lòng. Ảnh: T.Sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường An Dương phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Công an thành phố, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh. Chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với cơ quan chức năng, thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền. Quan tâm ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học.

Ngoài ra, tiến hành rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp thông tin chính thức, khách quan, minh bạch. Tuyên truyền, vận động người dân không phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư của học sinh và gia đình trên mạng xã hội.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào chiều 15/10, sau khi tan học và đang chờ người nhà đến đón, nam sinh N.T.M (SN 2020, là học sinh lớp 1A6; trú tại tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương, TP Hải Phòng) gặp nạn dẫn đến tử vong.