Hải Phòng: Cháy xưởng sửa chữa ô tô, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 12h30 ngày 8.11 tại một gara ô tô tại khu vực Tân Hưng (xã Vĩnh Bảo). Do thời tiết hanh khô, vụ việc lại xảy ra vào trưa nên những cột khói đen cao hàng trăm mét đã nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm cả khu vực.

Cháy xưởng sửa chữa ô tô ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Được biết, xưởng sửa chữa ô tô nằm ngay mặt đường, rộng hàng trăm m2. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có hàng chục xe ô tô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức trinh sát, cứu nạn và chữa cháy.

Tỏng xưởng có hàng chục chiếc ô tô đang sửa chữa

Đến hơn 14h, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Ban đầu xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Đám cháy bốc cao và lan nhanh thành ngọn lửa đỏ

Lãnh đạo xã Vĩnh Bảo cho biết, trong chiều nay, xã họp với cơ quan công an và sẽ có báo cáo chính thức về vụ việc. Hiện, nguyên nhân vụ cháy được điều tra, làm rõ.