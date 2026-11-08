Hải Phòng: Cháy nhà để xe, 7 ô tô bị thiêu rụi

Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Bảo, khoảng 12h31 ngày 8/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà để xe ô tô (khoảng 120m2) của ông Ngô Văn D (thôn Điềm Niêm).

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. UBND xã Vĩnh Bảo cũng huy động công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự và dân quân thường trực phối hợp chữa cháy.

Khoảng 12h35, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng đại diện các cơ quan, phòng, ban của địa phương có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý vụ cháy.

Đến khoảng 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 13h15 cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thống kê ban đầu cho thấy 7 ô tô bị cháy rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Duy Thanh