Hải Phòng: Cháy gara ô tô tại xã Vĩnh Bảo, thiêu rụi 7 phương tiện

Hải Phòng

Vào khoảng 12 giờ ngày 8/11/2026, người dân trong khu vực phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong gara, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội đã được khống chế kịp thời, không để cháy lan.

Gara này được xây dựng dạng khung sắt mái tôn với mặt tiền rộng khoảng 15m, chiều sâu hơn 10m và có kết hợp nhà ở hai tầng phía bên trong. Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, bên trong xưởng đang có 7 xe ô tô đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Vĩnh Bảo đã phối hợp cùng các đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng nhanh chóng điều động 3 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn, không bị cháy lan.

Theo thông tin từ đại diện UBND xã Vĩnh Bảo, vụ hỏa hoạn rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ 7 chiếc ô tô cùng nhiều máy móc, tài sản bên trong cơ sở này đã bị thiêu rụi.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hải Phòng đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê chi tiết mức độ thiệt hại.