Hải Phòng cảnh báo nguy cơ tai nạn từ điểm mù xe container trên đường Chùa Vẽ - Đình Vũ

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng, tuyến đường Chùa Vẽ - Đình Vũ có mật độ xe container, xe đầu kéo và phương tiện tải trọng lớn lưu thông cao.

Xe container và xe tải lớn thường có nhiều vùng không gian mà tài xế không thể quan sát qua hệ thống gương chiếu hậu. Những khu vực này được gọi là điểm mù, thường nằm ở hai bên hông, phía trước đầu xe và sát phía sau đuôi xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng cảnh báo tai nạn giao thông tuyến đường Chùa Vẽ - Đình Vũ.

Do đó, chỉ cần một vài giây chủ quan hoặc luồn lách thiếu quan sát, người đi xe máy có thể đối mặt với hậu quả khôn lường.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt 5 nguyên tắc an toàn:

Nhận diện và tránh xa điểm mù: Không di chuyển quá gần khu vực hai bên hông, ngay phía trước đầu xe hoặc sát đuôi xe container.

Giữ khoảng cách an toàn: Không bám sát đuôi xe lớn để chủ động xử lý tình huống khi xe phía trước phanh gấp hoặc đột ngột chuyển hướng.

Tuyệt đối không vượt ẩu: Không cố luồn lách hay vượt xe khi chưa bảo đảm đủ điều kiện an toàn, đặc biệt tại các tuyến đường hẹp và nút giao thông.

Cảnh giác tối đa khi xe tải lớn chuyển hướng: Khi xe container rẽ, người đi xe máy tuyệt đối không di chuyển vào khoảng trống phía trong góc rẽ của xe để tránh nguy cơ bị cuốn vào gầm bánh xe.

Chấp hành đúng làn đường và quy định: Đi đúng phần đường quy định, chú ý quan sát hệ thống biển báo, đồng thời chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận các điểm mở hoặc giao lộ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cảnh báo: "Người đi xe máy có thể nhìn thấy xe container, nhưng tài xế xe container chưa chắc đã nhìn thấy bạn".

Cơ quan chức năng đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh tại TP Hải Phòng.

Duy Thanh