Tình trạng sa bồi nghiêm trọng khiến luồng lạch và khu neo đậu tại Cảng cá Ngọc Hải (Đồ Sơn, Hải Phòng) bị cạn trơ đáy. Ảnh: MĐ.

Là một trong số ít cảng cá tại Hải Phòng phục vụ tàu cá từ vùng khơi trở ra, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và chống khai thác IUU, Cảng cá Ngọc Hải (phường Đồ Sơn) đang đối mặt tình trạng sa bồi, hạ tầng xuống cấp, môi trường còn bất cập. Dù thành phố đã đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp từ cuối năm 2020 nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc pháp lý về đất đai, tài sản.

SA BỒI LUỒNG LẠCH, HẠ TẦNG XUỐNG CẤP, MÔI TRƯỜNG BẤT CẬP

Theo ghi nhận, luồng vào cảng và vùng nước trước cầu cảng Ngọc Hải đang bị đất, cát, bùn bồi lắng, khiến độ sâu không còn bảo đảm. Tàu cá, nhất là tàu công suất lớn, gặp khó khăn khi ra vào, cập bến, neo đậu tránh trú bão, thậm chí có trường hợp mắc cạn. Sa bồi cũng gây trở ngại cho lực lượng chức năng trong kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và chống khai thác IUU.

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng cá Ngọc Hải, sau hơn 20 năm khai thác, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, quy hoạch cảng bộc lộ bất cập, một số phân khu chức năng bị phá vỡ, không còn đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá. Hạ tầng, thiết bị phục vụ bốc dỡ, dịch vụ hậu cần và các phân khu kỹ thuật thiếu đồng bộ, ảnh hưởng hoạt động giao thương hải sản vốn nhộn nhịp từ nửa đêm đến sáng của cảng cá này.

Môi trường khu vực cảng chịu áp lực từ hoạt động tàu thuyền, mua bán, sơ chế hải sản và sinh hoạt. Rác thải phát sinh lớn, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định gây mất vệ sinh, mỹ quan. Nước thải sơ chế, bảo quản hải sản, dầu mỡ và chất thải hữu cơ từ tàu thuyền nếu không được thu gom, xử lý triệt để có nguy cơ ảnh hưởng chất lượng môi trường nước.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý cảng cá và cơ quan chuyên môn đã nhiều lần yêu cầu sớm xây dựng phương án nâng cấp đồng bộ, ưu tiên nạo vét luồng lạch, sửa chữa cầu cảng, khu neo đậu, hoàn thiện hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; bố trí chợ cá, kho bãi, khu sơ chế, bảo quản, tiêu thụ hải sản và bổ sung dịch vụ hậu cần. Cùng với đó là đầu tư hệ thống thu gom, thoát, xử lý nước thải, bố trí điểm tập kết, phân loại rác và thu gom chất thải từ tàu cá, hoạt động mua bán, sơ chế.

Chính quyền địa phương cũng đề xuất chỉnh trang cảnh quan, tổ chức giao thông, bãi đỗ xe, khu bán hải sản, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương, kết nối cảng với các điểm du lịch, di tích, lễ hội Đồ Sơn để phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa làng chài. Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp cảng cá gặp khó khăn vướng mắc về pháp lý nên chưa thể triển khai.

VƯỚNG THỦ TỤC ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN, CHƯA THỂ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng cá Ngọc Hải, cảng được xây dựng giai đoạn 2001-2003, công suất thiết kế khoảng 800 tàu cá. Công trình do Công ty Dịch vụ và Xây dựng thủy sản Đồ Sơn (nay là Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng) đầu tư, quản lý. Năm 2011, cảng được bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản, nay là Ban Quản lý cảng cá, bến cá. Tuy nhiên, việc bàn giao đất đai, tài sản chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo UBND TP. Hải Phòng, Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng đang thực hiện thủ tục phá sản. Công ty Bảo Tín được chỉ định quản lý tài sản, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Thủ tục đất đai, tài sản tại cảng còn vướng do doanh nghiệp đã thế chấp tại ngân hàng. Chỉ giới đất đai và nguồn vốn hình thành tài sản đang được rà soát, xác định.

Tại Công văn số 8390/UBND-TL ngày 30/12/2020, thành phố đã đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp cảng. Phương án ban đầu dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 350 - 450 tỷ đồng, gồm nâng cấp, mở rộng bến số 1 và 2, cải tạo bến số 3, nạo vét luồng, khu neo đậu tránh trú bão, nâng cấp đê chắn sóng, chắn cát, xây dựng nhà điều hành, khu dịch vụ hậu cần, đường nội bộ và cải tạo hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, các vướng mắc pháp lý khiến dự án chưa đủ điều kiện xem xét, triển khai.

Để tháo gỡ, UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ sơ đất đai, tài sản, phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố thông qua Quản tài viên thu hồi những khu đất không thuộc thủ tục phá sản của doanh nghiệp để bàn giao cho Bản Quản lý cảng cá, bến cá. Sở Tài chính được giao làm việc để thu hồi tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Còn các sở ngành liên quan xác định chỉ giới đất và nguồn vốn hình thành tài sản, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục phá sản, bàn giao theo quy định.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, thành phố yêu cầu duy trì thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, bố trí khu mua bán thủy sản hợp lý, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai. Các tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng phải cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, hành vi xả thải sai quy định phải được báo cáo cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao đất đai, tài sản, thành phố định hướng đầu tư cảng theo tiêu chuẩn cảng cá loại II, hướng tới cảng cá xanh với các phân khu chức năng đồng bộ, hiện đại, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh và điểm tham quan kết nối các điểm du lịch, di tích, lễ hội Đồ Sơn.

Cảng cá Ngọc Hải là cảng cá loại 2, công suất thiết kế khoảng 800 tàu cá, nằm trong danh sách cảng được chỉ định có hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, tiếp nhận tàu cá từ vùng khơi trở ra và khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh đủ điều kiện hoạt động. Ngoài nhiệm vụ hậu cần nghề cá, cảng có tiềm năng kết nối các điểm du lịch, di tích, lễ hội của Đồ Sơn.