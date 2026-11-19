Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: THANH ĐÀM)

Nội dung làm việc tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra trên địa bàn thành phố; việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời, rà soát kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc số hóa hồ sơ, tài liệu và trao đổi định hướng sửa đổi Luật Thanh tra cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, Thanh tra thành phố triển khai 58 cuộc thanh tra hành chính, gồm 4 cuộc chuyển từ kỳ trước và 54 cuộc triển khai trong kỳ; ban hành 39 kết luận thanh tra đối với 186 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 14,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước khoảng 8,5 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế gần 5,8 tỷ đồng.

Về thực hiện kết luận thanh tra, toàn thành phố có 2.606 kết luận, đã hoàn thành 2.482 kết luận, còn 124 kết luận chưa hoàn thành.

Trong đó, 13 kết luận của Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành 3, còn 10 kết luận chưa hoàn thành; 2.593 kết luận thuộc trách nhiệm theo dõi, đôn đốc của địa phương đã hoàn thành 2.479, còn 114 kết luận chưa hoàn thành.

Tổng số kiến nghị là 12.788, đã hoàn thành 11.758, còn 1.030 kiến nghị đang thực hiện.

Công tác tiếp công dân ghi nhận 12.694 lượt với 16.004 công dân, liên quan 11.799 vụ việc và 226 đoàn đông người. Trong đó, các cơ quan thành phố tiếp 1.769 lượt; cấp xã tiếp 10.925 lượt.

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã xử lý đơn tiếp nhận đạt 99,18%; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 80,27%, các vụ việc tố cáo đạt 89,58%.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH ĐÀM)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, quyết liệt của thành phố Hải Phòng và những kết quả bước đầu trong công tác giải quyết các vụ việc, thực hiện kết luận thanh tra.

Việc thực hiện các kết luận thanh tra là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; thành phố Hải Phòng cần xây dựng phương án cụ thể, tập trung xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa hoàn thành, nhất là những nội dung liên quan tài chính, đất đai.

Cơ quan thanh tra tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường cũng đề nghị thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra năm 2027; trong đó xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nội dung bức xúc trong dư luận xã hội, các vụ việc có nguy cơ dẫn đến sai phạm lớn, còn khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ; nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố tăng cường phối hợp các địa phương, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư ngay từ cấp xã; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, hạn chế phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định sẽ chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội.