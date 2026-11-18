Sáng 18/11, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: CP

9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng đứng thứ ba cả nước

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước, thuộc nhóm ba địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.

Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 181.000 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán giao, tăng 10,12% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31/10/2026 đạt 33.877 tỷ đồng, đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong 10 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt 3,8 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ và đạt 96,4% kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: CP

Thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác các nguồn lực phát triển.

Sớm điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, các công trình giao thông kết nối liên vùng; bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm.

Đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các dự án nguồn điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện hiện hữu, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: CP

Hải Phòng cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, cả nước đang tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Để đạt mức tăng trưởng cả năm 10%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 12,5%. Đây là mục tiêu rất cao, nhất là khi bên cạnh những địa phương tăng trưởng tốt, vẫn còn một số địa phương có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chính vì vậy, Chính phủ mong muốn những địa phương có điều kiện, tiềm năng và khả năng tăng trưởng cao như Hải Phòng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Thành phố Hải Phòng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm - Ảnh: CP

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Thành phố Hải Phòng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vừa qua; Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026.

Phó Thủ tướng lưu ý, người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tận dụng tối đa cơ hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027.

Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch...