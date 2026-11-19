Chương trình đối thoại. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Tham dự có đông đảo đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn thành phố.

Trước cuộc đối thoại, chương trình đã tiếp nhận 410 câu hỏi, kiến nghị; qua đó tổng hợp được 10 nội dung là những vấn đề thanh niên Hải Phòng quan tâm nhiều nhất để trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố.

Đó là cơ hội học tập, việc làm, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực trẻ cho Khu thương mại tự do Hải Phòng và các ngành nghề mới.

Đại biểu thanh niên nêu vấn đề quan tâm tại chương trình. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Các vấn đề được nêu cho thấy sự quan tâm của thanh niên thành phố không chỉ về cơ hội phát triển nghề nghiệp mà còn thể hiện rõ mong muốn được đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố.

Đơn cử, việc đào tạo chuyên sâu, môi trường làm việc và chính sách thu hút, giữ chân bác sĩ trẻ; đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số, kết nối với doanh nghiệp để có cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên, lao động trẻ; thông tin, hướng dẫn tiếp cận nhà ở xã hội cho thanh niên; phát huy vai trò thanh niên trong gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa Hải Phòng…

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp về cơ chế, chính sách hiện có; thông tin định hướng đào tạo nhân lực, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển nhà ở xã hội, mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định thành phố cần người trẻ cùng tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển mới. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung ghi nhận tinh thần trao đổi cởi mở, trách nhiệm của thanh niên; đồng thời nhận định những câu hỏi, chia sẻ tại chương trình giúp lãnh đạo thành phố hiểu rõ hơn điều người trẻ quan tâm, những khó khăn thanh niên đang gặp phải và mong muốn đóng góp cho Hải Phòng.

Nhấn mạnh tinh thần “chúng ta nói và chúng ta làm”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho rằng những vấn đề đặt ra tại cuộc đối thoại cần được tiếp nối bằng công việc và kết quả thực tế.

Thành phố luôn lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện để những ý tưởng, nguyện vọng chính đáng của thanh niên được xem xét theo thẩm quyền; đồng thời cần người trẻ cùng tham gia vượt qua khó khăn, thử thách và thực hiện các mục tiêu phát triển mới.