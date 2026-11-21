Chiều 21/11, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port).

Theo Ban Tổ chức, từ 21 - 23/11, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port), với chuỗi hoạt động dành cho công chúng, giới chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm phim trong nước, quốc tế.

Quang cảnh buổi họp báo Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”.

Chuỗi chương trình trải rộng từ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, giao lưu nghệ sĩ với công chúng; giới thiệu bối cảnh và nguồn lực sản xuất; trao đổi về môi trường hỗ trợ đoàn phim; đến các hoạt động kết nối trực tiếp giữa địa phương với đạo diễn, nhà sản xuất, hãng phim, doanh nghiệp và các đối tác của ngành điện ảnh.

Qua đó, VFDA cùng TP Hải Phòng tạo thêm không gian để những nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất phim gặp gỡ với tiềm năng, nguồn lực và khả năng hỗ trợ từ địa phương.

Sự kết nối này không chỉ giới hạn trong phạm vi điện ảnh mà còn mở rộng tới văn hóa, du lịch, dịch vụ, đào tạo và đầu tư; tạo thêm điều kiện để các địa phương tham gia sâu hơn vào hoạt động sản xuất phim, đồng thời giúp các nhà làm phim tiếp cận thuận lợi hơn với bối cảnh, nguồn lực và hệ thống hỗ trợ tại chỗ.

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Từ những lợi thế về cảnh quan, văn hóa, hạ tầng và dịch vụ, Diễn đàn đặt ra một câu chuyện rộng hơn cho Hải Phòng: làm thế nào để điện ảnh vừa góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc của thành phố, vừa tạo thêm sự gắn kết với du lịch, kinh tế, dịch vụ và xúc tiến đầu tư; qua đó từng bước hoàn thiện các điều kiện để Hải Phòng trở thành điểm đến thuận lợi hơn đối với các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

Với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố, cùng các nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế, Hải Phòng Film Port đồng thời mở rộng thành không gian trao đổi giữa các địa phương, nơi bối cảnh, nguồn lực, kinh nghiệm và nhu cầu phát triển điện ảnh có thể được chia sẻ, kết nối và bổ trợ cho nhau.

Chiều 21/11, khai mạc Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” (Vietnam on Screen) giới thiệu một bức tranh đa dạng về điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, sự kiện trong chuỗi hoạt động tại diễn đàn.

Các hoạt động của Diễn đàn góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những bối cảnh quay phim đặc sắc của thành phố, mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua Diễn đàn, thành phố mong muốn lắng nghe những ý kiến chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cụ thể để từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các đoàn làm phim, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

TP Hải Phòng xác định 3 định hướng cam kết, trong đó, thành phố sẽ kiến tạo môi trường làm phim thuận lợi, chuyên nghiệp và thân thiện, tăng cường cơ chế phối hợp, hỗ trợ các đoàn làm phim tiếp cận thông tin, khảo sát bối cảnh, tổ chức sản xuất và giải quyết các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, thành phố sẽ huy động và kết nối các nguồn lực phát triển hệ sinh thái điện ảnh, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, đơn vị cung cấp dịch vụ; quan tâm phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện hỗ trợ hoạt động sản xuất phim.

NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân cùng nhiều đạo diễn, nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng tham dự buổi họp báo.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh liên kết, hợp tác và đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo, mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức, hiệp hội, hãng phim và đối tác trong nước, quốc tế; trân trọng, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nhà làm phim phát huy tài năng và thực hiện những dự án sáng tạo có giá trị tại Hải Phòng.

“Chúng tôi mong muốn Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tiếp tục đồng hành, phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố với cộng đồng điện ảnh; các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế và những cơ hội hợp tác của Hải Phòng.

Đặc biệt, chúng tôi hy vọng các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp sẽ đến với Hải Phòng, cùng tìm kiếm cơ hội, hình thành những dự án cụ thể và tạo nên những tác phẩm điện ảnh có giá trị.

TP Hải Phòng cam kết sẽ lắng nghe, cầu thị và đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo; từng bước chuyển hóa tiềm năng thành cơ hội, ý tưởng thành dự án và các cơ hội hợp tác thành những kết quả thiết thực”, ông Đào Trọng Đức khẳng định.