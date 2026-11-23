Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (trong ảnh: thứ ba từ trái sang), kiểm tra thực địa dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Tạo lợi thế cạnh tranh bằng chất lượng môi trường đầu tư

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông và mạng lưới các khu công nghiệp, Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Trong 10 tháng năm 2026, Hải Phòng thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2025; vốn đầu tư trong nước đạt gần 115.292 tỷ đồng.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Song, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn giữa các địa phương, khả năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về thủ tục hành chính, chi phí đầu tư và chất lượng phục vụ của chính quyền đang trở thành những yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh.

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Thành ủy Hải Phòng xác định cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, thành phố đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, chồng chéo; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết công việc.

Đến hết tháng 9/2026, Hải Phòng đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.888 trong tổng số 1.990 thủ tục hành chính; trong đó 1.119 thủ tục được cắt giảm từ 50% thời gian trở lên.

Đáng chú ý, thông qua áp dụng cơ chế luồng xanh, thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư giảm từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc.

Theo Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép, tại đơn vị, việc nâng cấp nền tảng điện tử e-Heza giúp rút ngắn thời gian xử lý một số thủ tục từ khoảng 15-20 ngày xuống còn khoảng 1 ngày, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật dữ liệu lao động nhanh chóng hơn.

Những cải cách này trực tiếp giảm thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư.

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh còn được thể hiện qua các chỉ số đánh giá: Năm 2025, Hải Phòng đứng đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năm 2026, thành phố đứng thứ ba cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Những chuyển biến trong cải cách hành chính được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Theo ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C, việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư khi lựa chọn Hải Phòng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động thu hút đầu tư của Hải Phòng là việc quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động tiếp tục tăng vốn, mở rộng quy mô sản xuất.

Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng là một minh chứng. Sau 10 năm hoạt động, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp đã vượt 2 tỷ USD, gấp bốn lần mức đầu tư ban đầu.

Từ định hướng xây dựng một trung tâm sản xuất tại Việt Nam, LG Innotek đã phát triển thành tổ hợp có các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển, quản lý chất lượng, chăm sóc khách hàng và người lao động.

Theo ông Park Hong Keun, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam, sự hỗ trợ nhanh chóng của chính quyền thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp hạ tầng và cải thiện chính sách đầu tư theo hướng thân thiện với doanh nghiệp đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để công ty yên tâm đầu tư, phát triển.

Việc LG Innotek liên tục mở rộng quy mô, bổ sung các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho thấy tiềm năng thu hút thêm nguồn vốn, công nghệ và những hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn từ các nhà đầu tư hiện hữu.

Đồng thời cũng cho thấy khả năng giữ chân nhà đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài của Hải Phòng-yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng thu hút đầu tư.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực hiện dự án

Theo đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đề ra giai đoạn 2026-2030, thành phố cần huy động khoảng 2,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư.

Hải Phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để các dự án được triển khai thuận lợi, phát huy hiệu quả và đóng góp lâu dài cho sự phát triển của thành phố.

Vì vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng cũng thẳng thắn nhận diện các khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, chi phí đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn nhân lực.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng Trần Văn Thắng, các vướng mắc về thủ tục về đầu tư, chi phí đất đai, thiếu lao động… hiện vẫn là khó khăn đối với các doanh nghiệp.

Trước những khó khăn này, lãnh đạo thành phố Hải Phòng tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án, đồng thời xử lý những vấn đề chung liên quan đến môi trường đầu tư.

Đơn cử, sau cuộc làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại dự án Cảng Logistics Minh Hòa do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương làm chủ đầu tư, phường Nguyễn Đại Năng đã tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tỷ lệ giải phóng mặt bằng tăng từ 82% lên 90% sau cuộc làm việc, kiểm tra của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Tương tự, sau cuộc làm việc của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp An Dương. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Cùng với tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thành phố nghiên cứu các giải pháp giảm chi phí đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất.

Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra cuối tháng 10/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về quy trình 7 bước rút gọn trong bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất.

Đối với nguồn nhân lực, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề giai đoạn 2026-2030; triển khai xúc tiến lao động liên vùng, kết nối đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, đồng thời quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

Đáng chú ý, Hải Phòng đang đổi mới phương thức hỗ trợ nhà đầu tư theo hướng chủ động, thống nhất và xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú, tháng 9/2026, Sở đã ban hành quy trình hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư thực hiện dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó quy định cụ thể việc tiếp nhận thông tin, bố trí đầu mối hướng dẫn, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Sở đang tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách, bảo đảm sự phối hợp trong toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Đáng chú ý, trên cơ sở yêu cầu nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, do một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm Tổ trưởng.

Tổ công tác dự kiến là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư; phối hợp, đôn đốc các sở, ngành giải quyết những thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi dự án đi vào hoạt động.

Chủ trương này hướng tới khắc phục tình trạng nhà đầu tư phải liên hệ nhiều cơ quan để giải quyết từng thủ tục riêng lẻ; đồng thời xác định rõ trách nhiệm phối hợp, thời hạn và kết quả xử lý công việc của các cơ quan chức năng.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư lớn đặt ra cho Hải Phòng nhiệm vụ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới phương thức quản lý, điều hành.

Cùng với các chính sách thu hút đầu tư, việc duy trì môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh và nâng cao trách nhiệm phục vụ của chính quyền có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút, giữ chân nhà đầu tư.

Đây là những điều kiện để Hải Phòng khai thác hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.