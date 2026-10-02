Hải Phòng cải cách thủ tục nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Hải Phòng đặt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ.

Trọng tâm của Kế hoạch lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; lấy sự hài lòng làm thước đo và mục tiêu phấn đấu. Cải cách hướng tới tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Một định hướng đáng chú ý là chuyển từ “kiểm soát thủ tục” sang “kiểm soát chi phí tuân thủ”, từ “kiểm soát hồ sơ” sang “kiểm soát dựa trên dữ liệu”. Phương thức “quản lý, tiền kiểm” được chuyển sang “phục vụ, hậu kiểm” trên cơ sở quản trị rủi ro và mức độ tuân thủ.

Thành phố yêu cầu không phát sinh thêm thủ tục, thành phần hồ sơ, điều kiện, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định. Cải cách phải gắn với chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu.

Đến năm 2027, Hải Phòng phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết được số hóa, có khả năng khai thác và tái sử dụng dữ liệu.

Thành phố đặt mục tiêu không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ có thông tin trong cơ sở dữ liệu đã được cơ quan chủ quản công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định khác.

Đối với doanh nghiệp, 100% chế độ báo cáo đủ điều kiện sẽ được thực hiện điện tử. Thông tin, giấy tờ, tài liệu trong thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, 100% thủ tục nội bộ giữa các cơ quan đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử.

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi bảo đảm điều kiện về dữ liệu, hạ tầng số.

Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính phấn đấu đạt tối thiểu 95%. Toàn bộ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.

Để thực hiện, Hải Phòng xác định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả cải cách được gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thành phố sẽ tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục, lấy dữ liệu làm nền tảng; rà soát, thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ đã có dữ liệu. Quy trình nội bộ, quy trình điện tử được chuẩn hóa, công bố và tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện cùng bố trí biên chế, nguồn lực tài chính phù hợp quy mô và khối lượng hồ sơ thực tế, bảo đảm không gián đoạn, chậm trễ. Cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung phát hiện, xử lý việc phát sinh hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình ngoài quy định. Doanh nghiệp được huy động tham gia xây dựng, thực thi, giám sát, đánh giá thủ tục và tham vấn phương án đơn giản hóa trên môi trường điện tử.

Hải Phòng cũng nghiên cứu triển khai Kiosk dịch vụ công thông minh, hỗ trợ xác thực sinh trắc học, đọc căn cước gắn chip đồng bộ với VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện kế hoạch.