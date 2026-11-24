Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và kế hoạch của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tham quan mô hình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Ảnh: HT.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã ban hành các kế hoạch CCHC năm và giai đoạn 2026-2030, trong đó, kết quả CCHC được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, qua đó nâng cao trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chú trọng rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp quản lý. Đơn vị đã trình UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng, góp phần tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động quản lý và phát triển các mô hình kinh tế mới.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai công khai, minh bạch. Từ ngày 1/1 đến 9/11/2026, Ban đã tiếp nhận và xử lý 10.009 hồ sơ, trong đó có 9.642 hồ sơ trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 9.238, với 9.149 hồ sơ được xử lý trước hạn; không có hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ còn lại đều đang trong thời hạn giải quyết.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với các doanh nghiệp về phát triển Khu công nghiệp sinh thái gắn với chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững. Ảnh: HT.

Bên cạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số được xác định là một trong những trọng tâm nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đẩy mạnh số hóa quy trình nội bộ, tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đơn vị cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hướng tới xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế thông minh. Cuối tháng 3/2026, Ban tổ chức hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số - Chuyển đổi AI - Hướng tới chuẩn hóa ESG”, thu hút gần 150 doanh nghiệp tham gia. Chương trình cung cấp các giải pháp thực tiễn về tự động hóa sản xuất, quản trị dữ liệu, ứng dụng AI và đáp ứng tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị), góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đổi mới công tác đánh giá chỉ số CCHC theo hướng toàn diện, minh bạch; tăng cường khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của doanh nghiệp để kịp thời tiếp nhận ý kiến, khắc phục những hạn chế trong quá trình giải quyết công việc.

Thông qua việc kết hợp cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh chuyển đổi số, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, qua đó góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.