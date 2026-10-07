Hải Phòng bứt phá vào nhóm đầu giải ngân vốn đầu tư công

Một góc thành phố Hải Phòng ngày nay. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026 (sau khi loại trừ 5% tiết kiệm chi, gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh và Hải Phòng), Hải Phòng đứng thứ 2 về số vốn giải ngân, chỉ xếp sau Hà Nội.

Sự bứt phá từ vị trí thứ 14 trong quý II lên nhóm đầu này cho thấy hiệu quả từ phương thức chỉ đạo bám sát thực địa, tháo gỡ các điểm nghẽn và siết chặt kỷ luật giải ngân của thành phố.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, sự cải thiện mạnh mẽ của tăng trưởng kinh tế trong quý III cùng sự bứt phá của vốn đầu tư công có đóng góp quyết định từ sự vào cuộc quyết liệt, thực chất của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Lũy kế đến ngày 30/9/2026, toàn thành phố đã giải ngân 30.780 tỷ đồng, đạt trên 83,37% kế hoạch vốn giao.

Các địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, giải ngân đạt hơn 9.218 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77% - số vốn giải ngân cao nhất và cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của 3 Ban Quản lý dự án của thành phố (76%).

Tỷ lệ giải ngân cao trên 94% gồm các xã, phường như: Hưng Đạo (99%), Hồng Châu (96%), Trần Hưng Đạo (95%), Thái Tân (94%), Nghi Dương (94%), Dương Kinh (94%), Hợp Tiến (94%).

Các địa phương có số vốn giải ngân lớn và tỷ lệ giải ngân đạt cao trên 90% gồm: phường Dương Kinh (412 tỷ đồng, tỷ lệ 94%), xã Kiến Thụy (373,8 tỷ, tỷ lệ 90%).

Lý giải về tỷ lệ giải ngân vượt mốc 90%, đại diện các địa phương cho biết chìa khóa nằm ở việc dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh các vướng mắc phát sinh tại cơ sở thay vì chờ đợi quy trình vòng vo. Nhờ đó, nguồn vốn lớn được khơi thông nhanh chóng, trực tiếp đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trong chặng nước rút.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên, kết quả này khẳng định việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự ứng phó kịp thời trước những diễn biến thực tiễn.

Điểm mấu chốt của Nghị quyết 11 nằm ở sự thay đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, điều hành. Thay vì duy trì các chỉ đạo chung chung, thành phố chuyển đổi mạnh mẽ sang phương thức chỉ đạo theo tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể; trong đó, công tác điều hành chuyển từ nhận diện khó khăn sang tập trung xử lý dứt điểm từng vướng mắc tại cơ sở, tuyệt đối không né tránh và luôn nhìn thẳng vào sự thật.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành, địa phương trực tiếp bám sát từng dự án để gỡ nút thắt, mọi vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng hay năng lực nhà thầu đều được đặt lên bàn làm việc kèm theo lộ trình giải quyết cụ thể. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các đơn vị được nâng cao, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm bị loại bỏ để mỗi đơn vị tự rà soát, cam kết tiến độ và chịu trách nhiệm bằng sản phẩm thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên cho rằng, nhờ cách làm sâu sát và quyết liệt này, các vướng mắc về vốn đầu tư công tại nhiều dự án trọng điểm đã được tháo gỡ cơ bản.

Nguồn vốn được giải ngân kịp thời vào các công trình, dự án, tạo động lực thúc đẩy kinh tế và lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi tại các địa phương. Sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị giúp Hải Phòng tạo đà tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Những tháng còn lại của năm 2026, Hải Phòng tập trung điều hành thu, chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch năm 2026; tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách để tăng nguồn thu từ đất.

Khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, xác định thứ tự ưu tiên bố trí vốn cụ thể theo ngành, lĩnh vực.