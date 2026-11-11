Hải Phòng bứt phá không gian du lịch bốn mùa, hướng tới trung tâm du lịch hàng đầu châu Á

Hải Phòng

Trong bối cảnh mở rộng không gian hành chính sau hợp nhất, Hải Phòng sở hữu quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước cùng hệ thống tài nguyên du lịch biển đảo, di sản phong phú. Hội nghị mở ra định hướng phát triển chiến lược, đẩy mạnh liên kết vùng và chuỗi cung ứng dịch vụ nhằm đưa du lịch Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực châu Á.

Quang cảnh hội nghị.

​Tham dự hội nghị có ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cùng khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiệp hội du lịch các tỉnh thành, các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại Hội nghị.

​Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng: Hải Phòng nên xây dựng thương hiệu du lịch riêng để du khách ghi nhớ, lâu dài. Phải làm sao để Hải Phòng trở thành điểm kết nối du lịch với các địa phương khác. Cần đầu tư mạnh mẽ khoa học công nghệ trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm tạo ra giá trị trải nghiệm, giá trị gia tăng cao nhất. Cục sẵn sàng hỗ trợ Hải Phòng và các địa phương trong phát triển hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch. Đưa du lịch Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực châu Á.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: Sau quá trình hợp nhất, Hải Phòng sở hữu quy mô diện tích hơn 3.194 km², dân số khoảng 4,66 triệu người cùng nền kinh tế đứng thứ ba cả nước. Không gian du lịch của thành phố được mở rộng toàn diện, hội tụ các nguồn lực đặc sắc từ biển đảo, vịnh, rừng, đô thị cảng cho đến chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề và nền văn minh sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Sự kết hợp giữa các điểm đến danh tiếng như Quần đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang với Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền và hệ thống di sản Xứ Đông tạo ra những hành trình du lịch bốn mùa phong phú, kết nối liền mạch giữa không gian biển đảo với miền di sản và vùng nông thôn.

​Nhìn lại kết quả hoạt động, du lịch Hải Phòng đã ghi nhận những bước chuyển mình tích cực. Năm 2025, toàn thành phố đón khoảng 14,4 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2026, các chỉ tiêu này tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đạt 17,187 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, và tổng doanh thu ước tính đạt 20.582 tỷ đồng.

​Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận những kết quả trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực tế. Thời gian lưu trú của du khách còn ngắn, mức chi tiêu chưa cao và sự liên kết giữa các sản phẩm, tuyến điểm đôi khi còn hạn chế. Do đó, định hướng cốt lõi trong giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng lượt khách mà phải tạo ra động lực mới để giữ chân du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và sẵn sàng quay trở lại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

​Để hiện thực hóa khát vọng đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU, cùng với Đề án tổng thể phát triển du lịch được phê duyệt theo Quyết định số 4388/QĐ-UBND và Kế hoạch số 442/KH-UBND.

Chiến lược phát triển du lịch của thành phố đặt ra những cột mốc rất cụ thể và đầy tham vọng. Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách, gồm 3 triệu khách quốc tế, đạt doanh thu 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% vào tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, đồng thời sở hữu hơn 25.000 phòng lưu trú và tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Tầm nhìn đến năm 2045, du lịch sẽ đóng góp trên 10% GRDP, đón 7 triệu khách quốc tế, chính thức đưa Hải Phòng gia nhập nhóm các trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á.

​Hội nghị lần này không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh mà còn đóng vai trò là cầu nối thực chất để các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Chương trình hội nghị đã dành thời gian cho phiên tọa đàm chuyên đề mang tên "Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa", quy tụ góc nhìn đa chiều từ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm giải quyết bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm liên vùng.

Trong khuôn khổ hội nghị, tọa đàm chuyên đề mang tên "Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa", quy tụ góc nhìn đa chiều từ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm giải quyết bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sản phẩm liên vùng.

​Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết nhằm tạo động lực lan tỏa rộng khắp. Tiêu biểu là việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng với các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình; cùng thỏa thuận kết nối giữa Chi hội Lữ hành Hải Phòng với các trung tâm du lịch lớn như: Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết nhằm tạo động lực lan tỏa rộng khắp.

Các bên sau lễ ký kết phải nhanh chóng hiện thực hóa các bản ghi nhớ thành các tour tuyến cụ thể, gói dịch vụ hấp dẫn và chương trình trao đổi khách thiết thực, bảo đảm mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho cộng đồng doanh nghiệp.

​Bên cạnh các phiên thảo luận chính, hội nghị còn bố trí khu vực trưng bày với 15 quầy thông tin giới thiệu các sản phẩm du lịch nổi bật của Hải Phòng từ hệ thống cơ sở lưu trú, các đội du thuyền đẳng cấp, doanh nghiệp lữ hành, khu điểm đến cho đến các sản phẩm OCOP và quà tặng đặc trưng.

Khu vực trưng bày với 15 quầy thông tin giới thiệu các sản phẩm du lịch nổi bật của Hải Phòng từ hệ thống cơ sở lưu trú, các đội du thuyền đẳng cấp, doanh nghiệp lữ hành, khu điểm đến cho đến các sản phẩm OCOP và quà tặng đặc trưng.

Điểm nhấn tiếp nối chương trình là hoạt động khảo sát thực tế (famtrip) diễn ra vào ngày 12 tháng 11, tạo cơ hội cho các đại biểu trực tiếp trải nghiệm chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch Đồ Sơn hoặc Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

​Hội nghị khẳng định quyết tâm chính trị cao độ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng. Với nền tảng tài nguyên thiên nhiên phong phú, sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ trung ương và địa phương cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Hải Phòng đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vững chắc thương hiệu điểm đến bốn mùa hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế trong thời gian tới.