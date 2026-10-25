Hải Phòng: Bốn thanh thiếu niên tử vong sau vụ va chạm xe máy lúc rạng sáng

Trước đó, vào khoảng 1h15, tại đại lộ Võ Văn Kiệt đã xảy ra va chạm giữa xe mô tô BKS 15AA-7xx.0x do Đ.T.Đ (SN 2010) chở Đ.M.H (SN 2010) với xe mô tô BKS 34E1-4xx.1x do Đ.M.Q (SN 2005) chở Đ.A.T (SN 2010). Tất cả cùng trú tại TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, Đ.M.Q tử vong tại hiện trường, 3 trường hợp là Đ.T.Đ, Đ.M.H, Đ.A.T được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, đại tá Nguyễn Đức Thìn đã chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị để quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành giao thông và phân công nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Ông yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11. Các đơn vị gồm Cảnh sát giao thông, HP22 và công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra kiểm soát.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các “lò độ xe” và xe độ chế, đồng thời quy trách nhiệm cho công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại.

Duy Thanh