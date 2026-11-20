UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 4620/QĐ-UBND kèm theo Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; trong đó, bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá mới về cải cách hành chính.

Theo đó, Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2026 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những tiêu chí còn phù hợp của năm 2025, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Bộ Chỉ số năm 2026 loại bỏ tiêu chí đánh giá việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính; cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số được lồng ghép vào tiêu chí đánh giá chung về tuyên truyền cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu chỉ đạo tại chương trình đối thoại. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đặc biệt, bổ sung tiêu chí đánh giá việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thông qua Tổng đài 1022, qua đó chú trọng hơn trách nhiệm tương tác, lắng nghe và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thành phố điều chỉnh cơ cấu điểm đánh giá các tiêu chí về công khai thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả giải quyết hồ sơ, số hóa hồ sơ và xử lý phản ánh, kiến nghị.

Đồng thời, bổ sung tiêu chí đánh giá thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, việc từ chối, trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung hồ sơ. Những nội dung này hướng tới đánh giá cụ thể hơn chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tính minh bạch, trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, các tiêu chí về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và thực hiện phân cấp, ủy quyền được điều chỉnh về cơ cấu điểm. Thành phố bổ sung nội dung đánh giá công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền. Đối với cải cách chế độ công vụ, các tiêu chí về vị trí việc làm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh; bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ở lĩnh vực cải cách tài chính công, Bộ Chỉ số bổ sung tiêu chí đánh giá tỷ lệ giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đây là nội dung nhằm đánh giá rõ hơn kết quả thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính công tại các đơn vị.

Đối với lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Bộ Chỉ số năm 2026 được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm các tiêu chí có nội dung trùng lặp với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

Một số nội dung về cập nhật, luân chuyển, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật quy trình điện tử; cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên Cổng thông tin điện tử và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO được điều chỉnh hoặc loại bỏ. Trong đó, các nội dung về cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử được chuyển sang lĩnh vực chỉ đạo, điều hành; các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được rà soát để tránh đánh giá trùng lặp.

Theo Quy định, vệc xác định Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện trên thang điểm 100, trong đó điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, thẩm định, tối đa 65 điểm; điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) tối đa 35 điểm.

Việc kết hợp giữa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức góp phần phản ánh toàn diện hơn chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan hành chính với chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quy trình đánh giá được thực hiện theo 5 bước, từ tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị đến thẩm định, tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt và công bố kết quả.

Để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Quy định đưa ra cơ chế xử lý đối với những trường hợp chậm cung cấp tài liệu kiểm chứng, thực hiện không đầy đủ yêu cầu đánh giá hoặc để xảy ra sai phạm trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích, cộng điểm thưởng đối với các sáng kiến, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.