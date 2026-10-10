Hải Phòng bổ sung hơn 61 ha đất vào danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại

UBND TP Hải Phòng vừa thông báo danh mục 10 dự án nhà ở thương mại thực hiện theo cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết 171/2024. Các dự án do 6 doanh nghiệp bất động sản đề xuất, phân bố tại các phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An.

Hải Phòng chấp thuận thí điểm 10 dự án nhà ở thương mại trên tổng diện tích hơn 61 ha, với vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng. Ảnh: Sở Xây dựng Hải Phòng.

Theo danh mục được công bố ngày 8/10, tổng diện tích đất của các dự án đạt hơn 61 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng. Trong số này, 9 khu đất thuộc quyền sử dụng của các tổ chức kinh doanh bất động sản, khu đất còn lại thuộc trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, do Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn đề xuất. Dự án có diện tích hơn 41 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng và thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2032.

Doanh nghiệp này có tổng cộng 3 dự án trong danh mục được Hải Phòng chấp thuận thí điểm. Ngoài khu đô thị phức hợp tại Đồ Sơn, danh sách còn có dự án chung cư cao cấp Hoàng Gia, dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ tại phường Gia Viên, cùng các dự án nhà ở thương mại tại phường Hải An và Hồng An.

Việc đưa các khu đất vào danh mục thí điểm là bước triển khai theo cơ chế được quy định tại Nghị quyết 171/2024. Theo thông báo của thành phố, quyết định này là căn cứ để doanh nghiệp và các cơ quan chức năng thực hiện những thủ tục tiếp theo, không đồng nghĩa các dự án đã hoàn tất toàn bộ thủ tục đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục trên cổng thông tin điện tử của sở, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục liên quan. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố, cơ quan này phải thông báo cụ thể đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì rà soát những khu đất đáp ứng điều kiện theo Nghị quyết 171/2024, làm cơ sở đề xuất bổ sung vào danh mục thí điểm trong thời gian tới.

Trước đợt công bố này, vào tháng 5, Hải Phòng đã chấp thuận thí điểm đối với 3 khu đất do 3 doanh nghiệp đề xuất. Tổng diện tích các khu đất này hơn 6,2 ha, với vốn đầu tư dự kiến gần 1.287 tỷ đồng.

Nghị quyết 171/2024 cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất mà doanh nghiệp đang có quyền sử dụng theo các điều kiện quy định. Cơ chế này mở rộng các trường hợp được tiếp cận quỹ đất để phát triển nhà ở thương mại, thay vì chỉ giới hạn ở những khu đất đã có sẵn đất ở.

Danh mục mới được Hải Phòng công bố bổ sung thêm các khu đất và dự án vào diện xem xét triển khai theo cơ chế thí điểm. Các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện những thủ tục liên quan theo quy định trước khi dự án đủ điều kiện triển khai xây dựng.

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